Nieuwe Renault Rafale: naam van een hoogvlieger, maar herinnert aan een flop

Een ruimte-auto als coupé: dat klinkt nogal tegenstrijdig. Toch is de nieuwe Renault Rafale de coupévariant van de Espace. Maar dat is tegenwoordig geen mpv meer, maar een suv. Maakt dat de Rafale automatisch een hoogvlieger?

We kunnen het niet laten om even terug te denken aan de Renault Avantime, van 2001 tot 2003 een extravagant driedeurs model op Espace-basis. Met enige fantasie kon je de Avantime een mpv coupé noemen. Helaas voor Renault was de consument daar ruim 20 jaar geleden nog niet aan toe. De Avantime flopte verschrikkelijk; na nog geen 8500 stuks trok Renault de stekker eruit.

Getuige de internationale successen van de Audi Q5 Sportback en de BMW X4 is de autokoper nu wel klaar voor dit soort auto's. Renault heeft er alle vertrouwen in dat de Rafale het stukken beter gaat doen. Niet voor niets vernoemde de fabrikant de nieuwkomer naar de Renault Caudron Rafale C.460, een razendsnel racevliegtuig uit de jaren 30. En dat vliegtuig was weer vernoemd naar een wervelwind. Of de vierwielige Rafale records gaat breken, valt nog te bezien, maar als coupéversie van de Espace positioneren de Fransen het model in elk geval aan de top van hun gamma.



Hybride aandrijflijn met 200 tot 300 pk



Net als de Espace, staat de Rafale op Renaults CMF-CD-platform. Dat betekent dat-ie ook geleverd wordt met de inmiddels bekende 200 pk sterke hybride-aandrijflijn. Die bestaat uit een1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met 130 pk en twee elektromotoren. De hoofdmotor (70 pk, 205 Nm) krijgt zijn stroom van een litium-ionbatterij met een capaciteit van 2,0 kWh.



De secundaire elektromotor met 25 pk en 50 Nm fungeert als startmotorgenerator en is gekoppeld aan de traploze transmissie. Volgens de plannen komt er eveneens een E-Tech 4x4 met een derde elektromotor die de achterwielen aandrijft. Dit topmodel levert 300 pk, bijna evenveel als het legendarische Rafale-vliegtuig (330 pk).



Miljoenmiljard Renault-wybertjes



Volgens Renault is de Rafale de voorbode van de nieuwe vormtaal van het merk. Die wordt gekenmerkt door een lange rechte motorkap en een bijna loodrechte neus, waarvan de grille wat Peugeot-trekjes heeft, al bestaat het rooster dan uit een miljoenmiljard Renault-wybertjes. Aan de achterkant vallen de scherp getekende, geknepen achterlichten op, die nu eens niet via de obligate horizontale balk met elkaar in verbinding staan.



Aziatisch trekje



Aan de zijkanten springt een Aziatisch aandoende driehoekige vouw in het oog en ook de forse stootranden bij de dorpels zullen je niet ontgaan. Die dienen om het suv-gehalte op te krikken, net als de forse bodemvrijheid en de 20-inch wielen. Voor een topmodel is de lengte van 4,71 meter vrij bescheiden, de breedte van 1,86 meter is evenmin indrukwekkend. De hoogte van 1,61 meter moet ervoor zorgen dat de coupélijn de achterpassagiers niet te veel in de weg zit.



Steen in het interieur van de Rafale



Binnenin vind je gelukkig niet uitsluitend textiel van gerecyclede plastic flessen, maar ook natuurlijke materialen als kurk en – heel bijzonder – leisteen. Het dashboard omvat een 12,3-inch digitaal instrumentarium, aangevuld door een enorm head-up display (9,3 inch), het verticaal geplaatste infotainmentscherm (12 inch) werkt met Google, zodat iedereen die een mobiele telefoon heeft, er onmiddellijk in thuis is. Net als onder meer de Lexus RZ450 e en de verlengde Volkswagen ID. Buzz, beschikt de Renault Rafale over een elektronisch te verduisteren panoramadak.

Alpine-logo als kloppend hart



Geen nieuw model ontkomt tegenwoordig aan geinige, maar nutteloze gadgets en dus moest ook de Rafale eraan geloven. In de rugleuningen van de stoelen in de Alpine-versie zitten verlichte logo’s die knipperen alsof het een hartslag betreft. Gelukkig heeft Renault in de erfgenaam van de aloude Espace ook nog een paar nuttige voorzieningen toegepast. Zo kunnen de kids achterin hun apparatuur koppelen aan USB-aansluitingen in de armleuningen. En als ze tussendoor ouderwets ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet gaan spelen, kunnen ze hun tablets en mobiele telefoons uit het zicht opbergen in speciale vakken.



Boordevol veiligheidssystemen



Een klassieker als Renaults-vierwielbesturing 4Control ontbreekt niet. Die laat de achterwielen boven de 50 km/h tot 1 graad in dezelfde richting meesturen met de voorwielen. Bij lagere snelheden sturen ze juist tot 5 graden tegen, wat voor een kleinere draaicirkel zorgt. Het totale aantal leverbare veiligheidssystemen is niet meer op de vingers van zes handen te tellen. Het zijn er namelijk 32. Dit maakt dat de Rafale op snelwegen tot niveau 2 autonoom kan rijden. Uiteraard zijn ook slimme matrixkoplampen leverbaar.



Prijzen Renault Rafale



Over de prijzen van de Rafale houdt Renault ons nog even in spanning. Uitgaand van de prijzen van de kleinere Austral, schatten we de vanafprijs van de Espace op ongeveer 50.000 euro, voor de Rafale zal dat algauw 54.500 euro zijn. Wordt vervolgd.