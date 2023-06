Lexus LBX (2024): chique Toyota Yaris Cross heeft één domper

De nieuwe Lexus LBX is vanwege meerdere redenen bijzonder. Het is bijvoorbeeld de kleinste Lexus ooit. We noemen zes eigenschappen, waaronder een kleine domper, waarmee de Lexus LBX de Europese consument moet gaan verleiden.

1: Lexus LBX is kleinste Lexus ooit

De Lexus LBX is 4,19 meter lang, 1,82 meter breed en 1,54 meter hoog. Daarmee is de LBX de kleinste Lexus ooit en 30 centimeter korter dan de huidige kleinste Lexus, de Lexus UX. Verder is Lexus' nieuwe compacte suv ook korter dan de 4,32 lange Lexus CT 200h, die nieuw niet meer leverbaar is. De bagageruimte van 332 liter is groter dan die van de UX (320 liter) maar niet heel veel groter. De Audi Q2 - om een concurrent te noemen - biedt 405 liter. De wielbasis bedraagt 2,58 m.

2: Lexus LBX is niet volledig elektrisch

Een kleine domper: de Lexus LBX rijdt niet volledig elektrisch. Ook de aankondiging van een 100% elektrische versie ontbreekt in het persbericht. Omdat de crossover speciaal voor Europa ontwikkeld is en, volgende de woorden van Lexus, een van de bestsellers van het merk in Europa moet worden, vinden we dit ietwat vreemd. De Lexus LBX is een hybride suv, met een 1,5-liter 3-cilinder benzinemotor en een elektromotor. Het systeemvermogen is 136 pk en het maximumkoppel 185 Nm. Er is ook een versie met een extra elektromotor op de achteras waarmee de Lexus LBX een vierwielaandrijver wordt.

3: Geen reusachtige grille



Wie nooit in een Lexus gezien wilde worden vanwege de vaak enorme spindle-grille en scherpe vouwen in de carrosserie kan opgelucht ademhalen; de Lexus LBX heeft een grille die duidelijk minder prominent is en de auto komt in zijn geheel rustiger op het netvlies over.

Een beetje jammer vinden we dat wel, want een nieuwe Lexus RZ 450e of Lexus RX pik je er zo tussenuit terwijl de Lexus LBX minder herkenbaar is. Hij lijkt een beetje op de Smart #1 en de Cupra Born. Achter zien we een lichtbalk over de volle breedte en de merknaam uitgespeld. Staat hem goed, maar is verre van origineel.

4: Een vleugje Yaris Cross

De Lexus LBX staat op het GA-B-platform dat ook te vinden is onder de Toyota Yaris Cross, hetzij aangepast aan de wensen van Lexus. Toyota's luxemerk belooft precieze stuurreacties, een stabiel bochtengedrag en een hoogstaand comfort. Vooral wat dit laatste betreft, geloven we Lexus op zijn blauwe ogen.

Rijden in een Lexus is alsof je je afsluit van de wereld en op een vliegende tapijt over het verkeer vliegt. Om ongewenste trillingen en geluiden tegen te gaan beschikt de driecilinder over een balans-as.

5: Luxe interieur

Waar we ook geen seconde aan twijfelen, is het interieur dat volgens Lexus de klasse uitstraalt van dat van auto's uit hogere segmenten. We zien op het eerste gezicht mooie materialen en een rustig design met niet teveel fysieke toetsen maar gelukkig ook niet te weinig. Onder het 9,8-inch centrale display bevinden zich fysieke bedieningstoetsen voor onder meer de airco. Verder zien we een kloeke, maar juist daardoor vast prettig bedienbare, versnellingshendel voor de automaat.

6: Die naam ...

LBX staat voor Lexus Breakthrough Crossover en betekent volgens Lexus dan ook een doorbraak voor Lexus als bedrijf in Europa. Voor het eerst is Europa de leidende regio voor de ontwikkeling van een nieuwe Lexus. Dit moet ertoe leiden dat de LBX hier een van de bestsellers van Lexus wordt. Dat moet niet heel moeilijk zijn, gezien de enorme populariteit van compacte suv-modellen in Europa, maar vooral vanwege de nog altijd bescheiden verkoopaantallen van de andere Lexus-modellen.

Lexus LBX prijs en levertijd

De nieuwe Lexus LBX komt begin 2024 op de Nederlandse markt. De prijzen maakt Lexus nog bekend. Lexus doet er slim aan de prijs onder de magische grens van 40.000 euro te houden, net als Audi met de Q2 en DS met de DS 3 doet. Een andere concurrent is de nieuwe Volvo EX30 maar die rijdt in tegenstelling tot de Lexus wel volledig elektrisch.