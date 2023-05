In de nieuwe BMW 5-serie zijn je ogen de richtingaanwijzer

Auto’s worden steeds geavanceerder en de nieuwe BMW 5-serie zet de volgende stap in 'gebruiksgemak': je kunt in de nieuwe Fünfer je ogen inzetten als richtingaanwijzer.

BMW meldt de primeur trots in het persbericht dat de nieuwe BMW 5-serie en BMW i5 aankondigt. Om beschikking te krijgen over de functie moeten klanten het Driving Assistant Professional-pakket bestellen. In landen zoals de Verenigde Staten, Canada en thuisland Duitsland bevat dit pakket namelijk ook de ‘Highway Assistant’.

Met dit systeem kunnen bestuurders tot snelheden van 130 km/h hun handen van het stuur afhalen, zolang ze naar de weg voor zich blijven kijken. Als klap op de vuurpijl bevat het systeem ook Active Lane Change Assistant - oftewel de techniek waarmee je door naar links of recht te kijken van rijbaan kan wisselen.

Zo werkt de Active Lane Change Assistant

Dat werkt als volgt. De 5-serie maakt de suggestie aan de bestuurder om van rijbaan te wisselen. Dit doet de auto bijvoorbeeld als het merkt dat je voorligger langzamer rijdt. De bestuurder kan deze voorgestelde actie bevestigen door te kijken naar de buitenspiegel van de richting die de auto op wil gaan. De auto stuurt dan automatisch naar de gewenste rijbaan. Daarbij checkt de 5-serie uiteraard of dit mogelijk is door het verkeer in de gaten te houden met de talloze sensoren aan boord.

Camera achter het stuur

In de nieuwe 5-serie is een camera achter het stuur gemonteerd die de bestuurder constant in de gaten houdt. Die camera wordt niet alleen ingezet voor dit systeem, maar kijkt ook of de bestuurder zijn/haar ogen wel op de weg houdt. Als dit niet het geval is, zal de auto de bestuurder waarschuwen met signalen. Die bemoeizucht kan ook handig zijn: zodra via de camera geconstateerd wordt dat de bestuurder niet bij bewustzijn is, zet de auto zichzelf op een veilige plek aan de kant en worden de alarmlichten ingeschakeld.