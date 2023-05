Wil je een waardevaste auto? Koop een van deze Volkswagens of Japanners

Na verloop van tijd en kilometers wordt een auto minder waard. Dit fenomeen noemen we afschrijving en is onvermijdelijk. Sommige auto’s schrijven echter harder af dan andere. Met deze 10 auto's kun je de afschrijving beperken.

De ANWB heeft een lijst samengesteld van de meest waardevaste auto’s van de laatste vijf jaar. Dit heeft de organisatie berekend door van auto’s die vijf jaar geleden nieuw verkrijgbaar waren in Nederland de restwaarde tegenover de nieuwprijs te zetten.

Daarbij gaat de ANWB uit van een kilometerstand van 75.000 na vijf jaar. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen de restprijs bij verkoop en de restprijs bij inruil. Laatstgenoemde bedrag ligt logischerwijs lager. Het restbedrag bij inruil is tevens gebruikt voor de berekening van de restwaarde. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een percentage. Dit laat zien hoeveel procent van de waarde na vijf jaar is behouden.

Japanners blinken uit

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal Japanse auto’s heel waardevast is. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de uitstekende reputatie die Japanse merken hebben op het gebied van betrouwbaarheid. De koppositie wordt gedeeld door de Toyota Yaris en de Suzuki Ignis, die beide een waardebehoud van 73 procent hebben. Voor de Yaris krijg je bij inruil na 5 jaar nog 15.200 euro van de nieuwprijs van 20.820 euro terug, bij de Ignis is dit 12.400 euro van de 17.055 euro.

Op plek 3 en 4 vind je wederom een Suzuki en een Toyota. De Suzuki Swift heeft na 5 jaar tijd 72 procent van zijn waarde behouden, voor de Toyota Prius+ (ook bekend als Prius Wagon) geldt een percentage van 70 procent. Ook op plek 7 en 9 vinden we auto’s van Japanse makelij: de Honda Jazz behield in 5 jaar tijd 69 procent van zijn waarde en de Mitsubishi Outlander PHEV 67 procent.

Ook Volkswagen doet het goed

Naast de Japanners blijken ook drie Volkswagens lekker waardevast. De Volkswagen Polo staat op de vijfde positie met een waardebehoud van 70 procent na 5 jaar. Ook op de Volkswagen Tiguan en de Volkswagen T-Roc schrijf je relatief weinig af. De suv’s behielden respectievelijk 69 en 67 procent van hun waarde.

De enige auto uit de lijst die niet uit Japan of Wolfsburg komt, is de Kia Picanto. De Koreaanse stadsauto behield 68 procent van zijn waarde.

De volledige lijst

Toyota Yaris 1.5 VVTi hybrid - 73 procent waardebehoud Suzuki Ignis 1.2 - 73 procent waardebehoud Suzuki Swift 1.2 - 72 procent waardebehoud Toyota Prius+ 1.8 hybrid - 70 procent waardebehoud Volkswagen Polo 1.0 TSI - 70 procent waardebehoud Volkswagen Tiguan 1.4 TSI - 69 procent waardebehoud Honda Jazz 1.3 - 69 procent waardebehoud Kia Picanto 1.0 MPI - 68 procent waardebehoud Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV 4WD- 67 procent waardebehoud Volkswagen T-Roc 1.5 TSI - 67 procent waardebehoud

Occasions zijn duurder geworden

Het waardebehoud van auto’s is relatief hoog vergeleken met voorgaande onderzoeken. Dit komt doordat de prijzen van nieuwe auto’s in korte tijd enorm gestegen zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Volkswagen Polo. In 2018 kon je de compacte hatchback nog bestellen vanaf 18.835 euro, vandaag de dag betaal je minstens 26.890 euro voor de Polo.

Om deze reden rijden mensen langer door in hun auto’s en kopen ze sneller een tweedehands auto in plaats van een nieuwe. Dit zorgt ervoor dat er minder jong gebruikte occasions op de markt komen en de vraag het aanbod ontstijgt. Hierdoor zijn occasions duurder geworden en dus is de afschrijving over het algemeen afgenomen.