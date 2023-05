Elektrisch rijden kent een aantal voordelen, waarvan een grote mate van betrouwbaarheid een van de belangrijkste is. Een Duits pechonderzoek van de ADAC bevestigt dit beeld. Maar pas op: de organisatie houdt een slag om de arm ...

Het onderzoek is uitgevoerd door ADAC, de Duitse versie van de ANWB. De pechhulporganisatie onderzocht maar liefst 155 verschillende modellen van 20 verschillende automerken die minstens 3 en maximaal 10 jaar oud zijn (auto’s tussen 2013 en 2020). De betrouwbaarheid van de auto’s werd gemeten door het aantal pechgevallen per 1000 auto’s te onderzoeken. Ook werd daarbij aangemerkt welk onderdeel precies voor het probleem zorgde. Voor het eerst nam de ADAC in het onderzoek ook elektrische auto’s mee.

Eerste keer met EV's

Zo kon er dus ook voor het eerst onderzocht worden hoe de betrouwbaarheid van elektrische auto’s zich verhoudt tot die van auto’s met een verbrandingsmotor. Daarbij werden vier EV’s meegenomen die aan de onderzoekseis voldoen van minimaal 7000 registraties: de Tesla Model 3, BMW i3, Volkswagen ID.3 en Renault Zoe.

Elektrisch is betrouwbaar

Uit de data bleek dat elektrische auto’s betrouwbaarder zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Wel moet opgemerkt worden dat de deelnemende EV’s relatief jong zijn en nog niet duidelijk is hoe betrouwbaar ze zijn als de leeftijd verder toeneemt. De eerste tekenen van EV’s zijn echter heel positief: over auto’s uit het modeljaar 2020 kregen gemiddeld 4,9 van de 1000 elektrische voertuigen te maken met pech. Auto’s met een verbrandingsmotor hadden een gemiddelde van 6,9 pechgevallen per 1000 voertuigen.

De Tesla Model 3 kwam uit de bus als een van de betrouwbaarste auto’s. Van de Model 3’s uit 2020 kreeg slechts 1,1 van de 1000 te maken met pech. Van het modeljaar daarvoor was dit met 0,9 per 1000 zelfs nog lager. Daarmee is de Model 3 heel competitief met andere, even oude toppers met een verbrandingsmotor.

Betrouwbaarste middelklasse auto’s uit modeljaar 2020:

BMW 3-serie - 0,8 pechgevallen per 1000 auto’s

Mercedes-Benz C-klasse - 0,8 pechgevallen per 1000 auto’s

Audi A4 - 1,0 pechgevallen per 1000 auto’s

Tesla Model 3 - 1,1 pechgevallen per 1000 auto’s

Mercedes-Benz GLC - 1,1 pechgevallen per 1000 auto’s

BMW X3 - 1,1 pechgevallen per 1000 auto’s

Betrouwbaarste middelklasse auto’s uit modeljaar 2019:

BMW X3 - 0,8 pechgevallen per 1000 auto’s

Tesla Model 3 - 0,9 pechgevallen per 1000 auto’s

Audi A4 - 1,8 pechgevallen per 1000 auto’s

BMW 3-serie - 2,0 pechgevallen per 1000 auto’s

Mercedes-Benz GLC - 2,1 pechgevallen per 1000 auto’s

Behalve de Tesla Model 3 schitterden in de lagere segmenten de BMW i3 en de Volkswagen ID.3 in betrouwbaarheid. De auto's scoorden allebei slechts 0,2 pechgevallen per 1000 eenheden.

Waarom zijn EV’s betrouwbaarder?

De ADAC stipt aan dat meerdere experts op het gebied al hadden verwacht dat EV’s minder storingsgevoelig zouden zijn. Dit komt volgens hen doordat er in een elektrische aandrijving veel minder onderdelen zijn die kapot kunnen gaan. Er is geen uitlaat, versnellingsbak, koppeling, uitlaatgasrecirculatie, brandstofinjectie of turbocompressor.

De ADAC laat duidelijk weten dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken uit het onderzoek. De Duitsers hebben simpelweg te weinig data kunnen verzamelen over EV’s om een eerlijke vergelijking te maken met auto’s met een verbrandingsmotor. Zo hebben ze bijvoorbeeld nog niet kunnen onderzoeken hoe betrouwbaar de EV’s zijn na 5 tot 10 jaar. We zijn benieuwd naar het onderzoek van de ADAC tegen die tijd…