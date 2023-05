In de top 10 populairste EV’s staan 4 auto's die jij niet kent

Wereldwijd worden steeds meer elektrische auto’s verkocht. Maar welke EV’s verkochten het best? De top 10 van 2022 bevat bekende modellen, maar ook een aantal (voor ons) onbekende Chinezen.

De lijst is samengesteld door Motor1.com. Zij onderzochten de verkoopdata van elektrische voertuigen wereldwijd en vormden een top tien. Daarbij wordt ook de groei of krimping van de verkoop van de modellen ten opzichte van 2021 weergegeven. Wij tonen de top 10 en belichten vier opvallende feitjes uit de lijst.

De top 10: 2 Tesla's, 7 Chinezen en 1 Europeaan

De top 10 ziet er als volgt uit:

Tesla Model Y - 747.500 (+91 procent) Tesla Model 3 - 482.200 (-3 procent) Wuling Hongguang Mini EV - 443.400 (+14 procent) BYD Dolphin - 205.200 (+916 procent) BYD Atto 3/Yuan Plus - 180.600 (nieuw model) Volkswagen ID.4 - 175.600 (+53 procent) BYD Qin - 163.400 (+109 procent) GAC Aion Y - 119.800 (+282 procent) GAC Aion S - 117.000 (+53 procent) BYD Han - 116.500 (+48 procent)

Tesla onbevreesd aan kop

Tesla had een uitstekend jaar wat betreft verkoopaantallen. De Amerikanen pakten niet alleen de koppositie, maar ook de tweede stek in de top tien. De Tesla Model Y verkocht 747.500 keer en staat daarmee ruim bovenaan. De verkopen van de suv zijn in 2022 zelfs met 91 procent gestegen ten opzichte van 2021. De verkopen van de Tesla Model 3 slonken juist met 3 procent, maar de sedan van Tesla blijft wel een van de best verkochte EV’s wereldwijd met 482.200 verkopen in 2022.

BYD zit enorm in de lift

Maar liefst vier modellen in de top tien zijn van BYD. De groei van de verkoopcijfers laat zien dat de Chinese gigant enorm in de lift zit. Drie van de vier modellen kwamen de afgelopen jaren al naar Nederland via de Louwman Group. Alleen de BYD Qin kennen we hier niet.

Van de BYD-modellen was de BYD Dolphin de populairste. De verkoopaantallen van de hatchback met elektrische aandrijflijn groeide met maar liefst 916 procent - veruit de grootste groei uit de lijst. De BYD Atto 3 (voorheen in China Yuan Plus genaamd) volgt. De BYD Qin - een compacte sedan die zoals gezegd niet in Nederland beschikbaar is - staat zevende in de top tien. De BYD Han sluit het lijstje af.





Onbekende Chinezen bestormen lijst

Naast BYD zijn in de afgelopen jaren ook andere Chinese merken als Nio, MG en Lynk & Co neergestreken in Nederland en de rest van Europa. Net nu je dacht bekend te zijn met alle Chinese automerken, wordt er een blik opengetrokken met nieuwe Chinese EV-producenten. Dat is ook niet zo gek, aangezien China beschikt over de grootste EV-markt wereldwijd.

De populairste Chinees is de Wuling Hongguang Mini EV. De zeer compacte elektrische stadsauto staat zelfs op nummer drie in de lijst, vlak achter de Tesla Model 3. Wuling verkoopt de stadsmini sinds 2020, en de populariteit van het kleine wagentje is sindsdien ongekend.

Twee andere onbekende Chinezen uit de lijst komen van dezelfde producent: GAC Group. De autofabrikant uit Guangzhou werd al in 1955 opgericht is de op vier na grootste autofabrikant van China. De GAC Aion S is een elektrische sedan die in 2018 het levenslicht zag. De EV wordt door een samenwerking met Toyota ook verkocht als de Toyota iA5. De GAC Aion Y is een compacte suv die sinds 2021 actief is in het C-segment.

VW ID.4 de enige Europeaan

De Volkswagen ID.4 is de enige auto van Europese komaf op de lijst. De elektrische suv uit Wolfsburg verkocht wereldwijd 175.600 keer. Daarvan was 47 procent in China, Hong Kong en Taiwan. Slechts 39 procent van de ID.4's verkocht op het thuiscontinent, terwijl de Verenigde Staten en Canada goed waren voor 13 procent. De verkopen van de ID.4 zijn met 53 procent gestegen ten opzichte van 2021. De eerstvolgende Europese EV is deVolkswagen ID.3. Met 77.900 verkopen wereldwijd haalde de kleine broer van de ID.4 de top tien niet.