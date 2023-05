Honda loopt hopeloos achter en deze elektrische suv moet het tij keren

De elektrische suv-modellen schieten werkelijk als paddenstoelen uit de grond, maar op geen enkele elektrische suv staat de naam van het volgende automerk: Honda. Maar hier komt binnenkort verandering in, met de Honda e:Ny1. Tot die tijd kun je oefenen op hoe je de modelnaam uitspreekt ...

Compacte elektrische suv

De nieuwe elektrische suv van Honda heet Honda e:Ny1. Zijn we net een beetje gewend aan hoe je Toyota bZ4X uitspreekt, krijg je dit. De modelnaam e:Ny1 doet vermoeden wat we hier te maken hebben met een conceptcar maar niets is minder waar: de hier afgebeelde Honda e:Ny1 is kant-en-klaar en komt in 2023 op de markt. De Honda e:Ny1 is een compacte elektrische suv in het B-segment. Denk bijvoorbeeld aan een Peugeot e-2008, Opel Mokka-e en Jeep Avenger.

Nieuw platform

Alhoewel de Honda e:Ny1 verdacht veel op de Honda HR-V lijkt, staat-ie op een nieuw platform van Honda met de e:N Architecture F - wat deels de modelnaam verklaart. Met het cijfer 1 geeft Honda aan dat de Honda e:Ny1 het eerste Honda-model op het nieuwe platform is. Er zal dus ook wel een e:Ny2 komen, denken we dan. Waar de letter y voor staat, is ons overigens een raadsel.

Honda e:Ny1 actieradius

De elektromotor van de Honda e:Ny1 is goed voor een vermogen van 204 pk en een koppel van 310 Nm. Rijd je met een volle accu (lithium-ion, 68,8 kWh, netto: 62 kWh) weg, dan zegt Honda dat je na 412 kilometer (WLTP) aan de laadpaal moet. Dat is een heel stuk verder dan de actieradius van de Honda e, namelijk 222 kilometer.

Hang je de Honda e:Ny1 aan de snellader, dan ben je in 45 minuten weer pleite (10-80 procent). Snelladen kan tot 78 kW en dat is niet bijster snel. Concurrent Hyundai Kona tikt 100 kW aan.

Weten wanneer precies de Honda e:Ny1 te koop is en voor hoeveel?

Uitzonderlijk comfortabel, zegt Honda

Honda belooft dat de Honda e:Ny1 veel rijplezier biedt, onder meer vanwege het lage zwaartepunt van de auto en de hoge torsiestijfheid van het chassis en de carrosserie. Tegelijkertijd zegt Honda dat de e:Ny1 uitzonderlijk comfortabel is, en de binnenruimte riant. Hier zien we een 15,1-inch multimediadisplay dat rechtop staat. Onderaan het scherm zien we gelukkig sneltoetsen voor de bediening van de airconditioning en stoelverwarming.



De nieuwe Honda e:Ny1 komt nog in 2023 op de markt; de prijzen maakt Honda nog bekend.