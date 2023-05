Deze auto wil niemand in Nederland hebben, maar is wereldwijd niet aan te slepen

De auto die je in Nederland niet aan de straatstenen kwijt kunt, is wereldwijd de op-een-na bestverkochte auto van 2022. Hoe dan?

Als je de top 10 van bestverkochte auto's van 2022 van marktonderzoeksbureau Jato Dynamics erbij pakt, valt een aantal dingen op. Bijvoorbeeld dat er geen enkele Europese auto in de top 10 staat. En dat er twee pick-ups in staan: de Toyota Hilux en de Ford F-150. Maar de grootste verrassing vind je op de tweede plaats.

Daar staat namelijk de Toyota Corolla. En niet de hatchback of Touring Sports die je in Nederland ook veel ziet rijden. Nee, met 992.000 verkopen wereldwijd is de op een na bestverkochte auto de sedan van de Toyota Corolla!

Toyota Corolla Sedan in Nederland niet eens leverbaar



De Toyota Corolla Sedan is ook in Nederland leverbaar geweest, zelfs toen de naam voor de hatchback in 2007 tijdelijk in Auris werd veranderd. Maar inmiddels is de sedan uit het aanbod geschrapt. De reden laat zich raden: het was in ons land met dikke afstand de minst populaire Corolla.

Of zoals een woordvoerder van Toyota Nederland het omschrijft: "West-Europa is geen markt voor een compacte sedan, en meer landen in West-Europa zijn gestopt met de sedan. Terwijl hij in Oost-Europa niet aan te slepen is."

Compacte sedan? Dan heb je 2 keuzes

Ook in Spanje, Portugal en de Verenigde Staten is de Toyota Corolla sedan nog te koop. Zoek je in Nederland een nieuwe compacte sedan met een prijs tot 40.000 euro, dan kun je kiezen uit slechts twee auto's: de Audi A3 sedan en de Mazda3 sedan. Dan heb je nog de elektrische Citroën ë-C4 X, maar dat is een beetje een gek gelijnde sedan.

Met hun hoofd op het hakblok

En de Corolla hatchback dan? Die is in ons land een stuk minder populair dan de Touring Sports. Volgens de woordvoerder van Toyota Nederland ligt de verhouding nu op 15/85 procent. En dan heb je nog de suv Corolla Cross, die ook heel aardig scoort. Verdwijnt de hatch ook? De Ford Fiesta en Ford Focus liggen immers ook met hun hoofd op het hakblok en verdwijnen in 2023 respectievelijk 2025. Maar bij Toyota wijst niets nog op het schrappen van de Corolla hatchback.