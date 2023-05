Waarom een volledig elektrisch wagenpark nog heel ver weg is

Veel autoliefhebbers moeten niks hebben van elektrische auto's. Maar ondanks de aangekondigde verkoopverboden op auto's met verbrandingsmotor, is een volledig elektrisch wagenpark nog heel ver weg.



Eerder dit voorjaar reed ik tot mijn genoegen in de elektrische Lexus RZ 450e. De auto is comfortabel en snel, bovendien stuurt-ie goed. Of ik hem in 2025 tegen bijbetaling met steer by wire zou bestellen, is een tweede. Ach, wat zeg ik nu … Ook zónder de elektronische besturing kost de RZ 450e al 67.495 euro. Daarmee schiet hij voor mij acuut in de categorie ‘onbereikbaar’.



Is de EV niet te stuiten?



Mijn laatste nieuwe auto kocht ik in 1993 voor omgerekend 17.000 euro. Daarna heb ik me - net als een heleboel autokopers - beperkt tot tweedehandsjes van zo’n 10 mille. Waarom zou je meer uitgeven als je voor dat geld een fijne auto met een jaar Bovag-garantie in huis haalt? Dat veel ­consumenten terugschrikken voor de aanschaf van een nieuwe auto, laat staan een EV, snap ik dan ook volkomen - nog even los van de actieradius.



Subsidie en wegenbelasting elektrische auto's



Ook mét subsidie kost een compacte elektrische auto als de Opel Corsa-e nog bijna 30.000 euro. Behoudens een enkele Chinees, gaat een ruimer elektrisch model richting 40.000 euro. En dat terwijl de stroomprijzen enorm zijn gestegen, de aanschafsubsidie is gedaald en de vrijstelling van wegenbelasting vanaf 2026 wordt afgeschaft.



Hoeveel wegenbelasting we dan voor EV’s gaan betalen, is nog steeds onduidelijk. Ook de jongste milieuplannen van minister Rob Jetten vertellen hier nog niets over. Als het benzinetarief gaat gelden, wordt dat vanwege het hoge gewicht een dure grap. De RAI Vereniging en Bovag zijn dan ook zeer kritisch en betogen dat elektrisch rijden financieel veel aantrekkelijker moet worden.







Verkoop nieuwe EV's



Afgelopen jaar was ongeveer 20 procent van de nieuw verkochte auto’s in Nederland volledig elektrisch, maar het kabinet wil dat dit binnen zeven jaar 100 procent is. Met de afnemende (fiscale) voordelen voorzie ik een enorme krimp in de nieuwverkopen. Ook 2035, het jaar dat de EU nieuwe auto’s met verbrandingsmotor wil uitbannen, lijkt een brug te ver.



Er zijn simpelweg te veel beren op de weg, waarvan het aantal laadpalen en de capaciteit van het stroomnetwerk de belangrijkste zijn. De individuele landen moeten ook nog akkoord gaan, maar Duitsland en Italië zijn nog steeds niet door de bocht. Bovendien zijn er evaluatiemomenten ingebouwd, waarvan het eerste al in 2026 is gepland.



Tweedehands elektrische auto's goedkoper?



We weten nu al dat de ambitie om dagelijks 2000 laadpalen aan te leggen, niet wordt gehaald. Een alternatief ligt bij auto’s die op synthetische brandstof rijden. Die zijn niet uitstootvrij, maar wel CO2-neutraal. Maar als ik écht aan de stekker moet, dan kan ik me in 2035 heel misschien een tweedehands RZ 450e veroorloven … Hoewel, volgens de klimaatplannen van minister Rob Jetten krijg ik dan nog maar 1000 euro subsidie op een gebruikte EV, in plaats van de 2000 euro van nu. Het argument daarachter is dat tweedehands elektrische auto's sowieso goedkoper worden ... Maar als de vraag ernaar stijgt, valt dit nog te bezien. Nee, met de huidige plannen is een volledig elektrisch Nederlands wagenpark nog héél ver weg.