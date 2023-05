Terug in de tijd: voor wie juichten we in de Formule 1 vóór Max Verstappen?

Waar schreef de redactie van Auto Review vroeger over? We gaan terug naar 2008. Met alle successen van Max Verstappen, vergeet je bijna hoe bijzonder het is dat 'we' zo'n goede F1-coureur hebben. Bij de start van het seizoen 2008, wachtten we samen met Tom Coronel nog ongeduldig op 'een volgende Jos'.

In 2008 had Tom Coronel nog een maandelijkse column in Auto Review. Hij blikte vooruit op het nieuwe Formule 1-seizoen, dat in 2008 van start ging in Australië. Nederland is tegenwoordig verwend met Max Verstappen. Gisteren raceten de formule 1-coureurs - Max voorop - over het stratencircuit van Miami. Was zijn eerste overwinning op het circuit van Barcelona in 2016 nog een sensatie, nu gaan we ervan uit dat hij 'gewoon' weer wereldkampioen wordt, net als in 2021 en 2022. En met Nyck de Vries, die racet voor het team AlphaTauri, hebben we zelfs een tweede landgenoot die op het hoogste niveau racet.

Dat was in 2008 wel anders. Er reed geen Nederlander mee. Tom blikte nog een beetje nostalgisch terug op het seizoen ervoor, toen Christijan Albers nog had geracet voor het F1-team van Spyker. Succes had-ie niet, maar we waren al blij dat er een landgenoot meedeed.

Giedo van der Garde Formule 1

Toch had Tom hoop voor de toekomst. Max Verstappen noemde hij niet, die moest in 2008 nog 11 jaar worden. Wel kwam hij met twee andere namen die misschien opzien konden baren. De eerste was Giedo van der Garde. "Hij heeft veel snelheid in huis. Het is een ruwe diamant die nog geslepen moet worden. Hij heeft absoluut kans om een stoeltje te bemachtigen." Vijf jaar later debuteerde Van der Garde daadwerkelijk in de Formule 1-voor het Caterham F1-team. In de marge racete hij mee, met een derde plek bij de kwalificatie van de Grand Prix van België als belangrijkste wapenfeit. Maar sportgeschiedenis werd niet geschreven.



Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

En de andere landgenoot dan? Dat was Yelmer Buurman uit Ubbergen. "Hem zie ik het ver schoppen. Hij geeft dit seizoen de overstap naar de GP2 gemaakt, en wie weet waar het schip strandt." Niet in de Formule 1 in elk geval, en eigenlijk wist Buurman ook in andere autosportklassen niet veel opzien te baren.



Een volgende Jos Verstappen



Tom hoopte misschien iets te vurig op Nederlands succes. Er was één Nederlander nodig die de sterren van de hemel zou rijden en daarmee in één klap de deuren voor nog meer Nederlanders zou openen. "Het is wachten op een volgende Jos", zei Tom in 2008. Dat zou nog zes jaar duren. Inmiddels zijn het Wilhelmus en het rood-wit-blauw na een Formule 1-race bijna een zekerheidje, maar eigenlijk moeten we ons blijven realiseren hoe bijzonder het is.