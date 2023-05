Volvo-liefhebbers haasten zich om 99.195 euro kostende Volvo EX90 te bestellen

De nieuwe Volvo EX90 komt pas in het eerste kwartaal van 2024 naar ons toe, maar lijkt nu al een doorslaand succes. De eerste verkoopcijfers overtreffen Volvo's stoutste verwachtingen.

De vraag naar de Volvo EX90 is zo groot, dat Volvo een voorlopige orderstop heeft ingelast. Dat lezen we tenminste in het Engelstalige persbericht. In het Nederlandse persbericht ontbreekt deze informatie, wat doet vermoeden dat jouw Volvo-dealer misschien nog wat voor je kan regelen.

In beide persberichten benadrukt Volvo dat het aantal orders onverwacht hoog is en zelfs de meest ambitieuze verwachtingen overstijgen. De enorme belangstelling voor de elektrische suv is volgens Volvo een teken dat het de juiste weg is ingeslagen.

Meer modellen onderweg

De EX90 wordt na de XC40 Recharge en C40 Recharge het derde model met een volledig elektrische aandrijflijn van het merk. Volvo geeft in het persbericht aan dat de komende jaren meer volledig elektrische auto’s zullen volgen. Daarbij gaan de Zweden uit van minimaal één model per jaar tot 2025.

Benieuwd naar de uitvoering van Volvo's ambitieuze plannen?

Aanmelden

Mis geen enkel Volvo-nieuws meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een van die modellen gaat de Volvo EX30 worden. De Zweden verwachten nog dit jaar de volledig elektrische compacte suv op de markt te kunnen brengen. “Deze nieuwe auto zal voortbouwen op de sterke reactie van klanten op de Volvo EX90. Met deze twee nieuwe geavanceerde suv's bestrijkt Volvo Cars zowel de bovenkant van de elektrische premiummarkt als het instapsegment. Samen vormen ze een aanvulling op het bestaande gamma van de volledig elektrische XC40 en C40”, aldus Volvo.

Elektrische ambities

Volvo wil een volledig elektrisch modellenaanbod hebben vanaf ongeveer 2030, dus nog voor de deadline van de Europese Unie in 2035. De ambitie naar volledige elektrificatie is al duidelijk zichtbaar in de resultaten van Volvo. Zo nam de verkoop van volledig elektrische modellen het afgelopen kwartaal met 157 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Daarmee werd het aandeel in de verkopen van volledig elektrische Volvo’s 18 procent. In het eerste kwartaal van 2022 was dat nog 8 procent.