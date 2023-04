Mercedes E-klasse komt zomer 2023, ook als stationwagon, en zit vol onzinnige opties

Leuk, die elektrische EQE en EQS, maar een goeie ouwe Mercedes E-klasse blijft altijd een hoogtepunt. Welke vooruitstrevende en soms maffe techniek heeft hij aan boord?

Je kunt de klok erop gelijk zetten: als een nieuwe generatie van de Mercedes E-Klasse in de startblokken staat, is iedereen in Stuttgart hyper en de concurrentie in München, Ingolstadt en Göteborg nerveus.

Uiterlijk zijn de veranderingen niet schokkend. De Mercedes E-klasse is klassiek elegant en niet zo controversieel als de elektrische Mercedes EQE. Binnenin zal de verstokte Mercedes-rijder moeten wennen, alles is digitaal, met een grote rol voor het optionele superscreen.



Onderschat niet hoe belangrijk de E-klasse is. Natuurlijk, de nog grotere Mercedes S-klasse is de auto waarbij het uiterste wordt gevergd van alle technici van Mercedes. De klant betaalt er graag bedragen voor met vijf nullen. Maar bij de E-klasse moet alle moderne techniek verpakt worden in een auto die veel minder exclusief is. Misschien is dit daarom wel de Mercedes die het beste laat zien hoe slim de ontwikkelaars zijn.



Motoren: E-klasse plug-in hybride

Een volledig elektrische Mercedes E-klasse komt er niet; daarvoor zijn de EQE-modellen bedacht. Maar als je alle dikke benzine- en dieselmotoren in de huidige prijslijst ziet, snap je wel dat er dingen moeten veranderen.



Het toverwoord bij de nieuwe E-klasse is plug-in hybride. Drie van de beschikbare motorvarianten zijn stekkerhybrides, met een elektrische actieradius rond de 100 kilometer.

Als de E-klasse in het najaar van 2023 in de showroom staat, kun je kiezen voor de volgende varianten:

E 300 e (313 pk, plug-in hybrid)

E 300 e 4Matic (313 pk, plug-in hybrid)

E 400 e 4Matic (381 pk, plug-in hybrid)

E 200 (204 pk, mild hybrid)

E 220d (197 pk, mild hybrid)

E 200 d 4Matic (197 pk, mild hybrid)

Uiterlijk: toch een knipoog naar Mercedes EQE

Hoewel de Mercedes E-klasse een klassiekere vormgeving heeft dan de EQE, zie je toch gelijkenissen. Aan het zwarte inzetstuk op de grille zie je dat beide modellen familie zijn. De led-dagrijverlichting heeft de vorm van een wenkbrauw - misschien komt het wel omdat veel liefhebbers ze zo vaak fronsten bij het uiterlijk van de EQ-modellen. En de led-achterlichten hebben dan weer de vorm van het Mercedes-logo.



De afmetingen veranderden niet spectaculair; 5 mm hoofdruimte voorin, en een 2 cm langere wielbasis waardoor de achterpassagiers er 17 cm ruimte bijkrijgen. De inhoud van de babageruimte is toegenomen van 480 tot 540 liter.

Natuurlijk kun je de E-klasse ook weer uitrusten met de meest luxe opties, zoals luchtvering, achterasbesturing, traploos verstelbare schokdempers en een digitale sleutel, die door vier personen kan worden gebruikt. De muziek wordt nu gevisualiseerd op de (optionele) actieve lichtband van de sfeerverlichting – alsof je daarop zit te wachten …



Je kunt de auto ook opdrachten geven: ‘Bijvoorbeeld: “Schakel de stoelventilatie in en zet de sfeerverlichting op warm oranje als de temperatuur in het interieur hoger is dan 33 graden.”

Nog meer rare opties op de Mercedes E-klasse

Rustgevende geluiden, mobiliserende massage, activerend licht – je hoeft er niet meer voor naar de masseur of de psychiater, maar het is ook in de Mercedes E-klasse verkrijgbaar. Mercedes noemt het zijn wellnessprogramma. Daartoe behoort ook een nuttiger programma dat wagenziekte voorkomt. En geloof het of niet, maar Mercedes biedt in de toekomst zelfs een energizing coach, die met ademhalingsoefeningen het gevoel van stress verminderen. Geen echt persoon met zalvende droomstem, maar een digitale coach. Schiet ons maar lek.



De Mercedes E-klasse wordt vanaf zomer 2023 verkocht. Eerst komt de sedan, maar de Estate laat vervolgens hooguit een paar maanden op zich wachten.