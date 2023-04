Mercedes-baas: “E-fuels zijn onzinnig, einde verbrandingsmotor onafwendbaar.”

Ooit hadden de snelste modellen van Mercedes een bulderende achtcilinder. Maar Mercedes gelooft niet meer in brandstoffen, zelfs niet als ze synthetisch zijn. Weg met e-fuels, leve de elektrische auto.

Dat laat CEO Ola Kallenius weten in gesprek met de Frankfurter Allgemeine. Daarmee schaart hij zich in het kamp met tegenstanders van e-fuels, samen met onder andere Volkswagen-CEO Thomas Schäfer. Hij noemde het debat rondom e-fuels eerder nog ‘onnodig lawaai’, aangezien het uitbannen van de verbrandingsmotor in zijn ogen onafwendbaar is. De twee CEO’s staan lijnrecht tegenover autoproducenten als Porsche, Toyota en Stellantis, die wel geloven in het nut van e-fuels en de brandstof zelfs al uitgebreid aan het testen zijn.

Elektrische auto is de betere optie

Kallenius wil ook na het nieuws van de uitzondering van e-fuels de focus van Mercedes volledig bij elektrisch houden. Hij ziet elektrisch rijden simpelweg als een betere optie voor zijn merk door de stille motoren, de efficiëntie en de vele ontwikkelingen die het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Mercedes is al een tijd bezig met elektrische aandrijflijnen met de EQ-serie en wil nog voor 2035 al beschikken over een volledig elektrisch modellengamma.

De efficiëntie van elektrisch rijden ziet de Mercedes-topman als groot voordeel ten opzichte van de verbrandingsmotor: “Van de elektriciteit die je opwekt met bijvoorbeeld een windturbine, komt bij een elektrische auto zo’n 70 procent van de energie als drijvende kracht op de weg terecht, terwijl dat bij een benzinemotor maar 28 procent is”, aldus Kallenius. "De efficiëntie is gewoonweg sensationeel."

Geen emissie

Ook het gebrek aan lokale uitstoot van elektrische motoren is een factor in de beslissing van Mercedes. Auto's op e-fuels stoten 'gewoon' CO2 uit en Kallanius verwacht dat grote steden als Parijs en Londen de verbrandingsmotoren in de toekomst volledig uitbannen. Waardoor de vraag naar EV’s nog verder toeneemt.

Luxesegment gaat voor elektrisch

Een andere reden waarom Mercedes zich volledig richt op EV’s, is omdat Kallenius denkt dat met name het luxe segment snel volledig geëlektrificeerd is. En juist op dit segment richt zich Mercedes de komende jaren extra. Mercedes heeft zijn ambities namelijk opgeschroefd en meet zich de komende jaren een nog chiquer imago aan. Dat betekent dat de bezem door het aanbod van (relatief) betaalbare auto’s gaat; de A- en de B-klasse krijgen waarschijnlijk geen opvolger.



Daarbij komt dat de elektrische aandrijflijnen volgens Kallenius over niet al te lange tijd zo zijn ontwikkeld dat ze in alle aspecten beter presteren dan de verbrandingsmotoren.