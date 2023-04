Waarom ook jij binnenkort een elektrische auto gaat kopen

Het Internationaal Energie Agentschap verwacht dit jaar een verkooprecord voor elektrische auto’s. Vorig jaar gingen wereldwijd ruim 10 miljoen elektrische auto’s door de dealerpoorten. Voor 2023 verwacht het IEA een stijging tot 14 miljoen. Waarom willen zoveel mensen elektrisch rijden?

Het gaat dus hard met de elektrische auto. Zeker als je een paar jaar terugkijkt, is de groei explosief. In 2020 hadden elektrische auto’s op de mondiale markt nog maar een aandeel van 4 procent. In 2022 was dit marktaandeel gestegen tot 14 procent. Met de voorspelde stijging zal dat dit jaar doorstijgen baar 18 procent.

Wil je weten hoe de automarkt zich ontwikkelt?

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

In Nederland zitten we met een elektrisch aandeel van 26 procent nieuwe auto's nog veel hoger. Alleen is de markt voor nieuwe auto’s hier erg klein in vergelijking met de occasionmarkt. Bovendien is de verkoopgroei van EV's hier de laatste jaren wat afgezwakt.





Waarom kiezen zo veel mensen voor elektrische auto's?



Momenteel is China nog de grootste afzetmarkt voor elektrische auto's, maar volgens het IEA is Europa bezig met een inhaalrace. De verwachting is dat ons continent China in 2030 heeft ingehaald. IEA-directeur Faith Birol spreekt van een 'historische transformatie van de wereldwijde auto-industrie'. Dat veel mensen hun auto met verbrandingsmotor verruilen voor een elektrisch exemplaar, is ‘omdat ze af willen af van vervuilende brandstoffen als benzine’.

Dat lijkt ons een wat optimistische interpretatie. In veel landen speelt ongetwijfeld ook mee dat elektrische auto’s fiscaal worden gestimuleerd, met allerlei financiële voordelen van dien. Birol beweert dat elektrische voertuigen de status quo aan het veranderen zijn.

'Elektrische auto in 2030 goedkoper dan benzineauto'



In een interview in het Radio 1 Journaal zei professor Auke Hoekstra, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van elektrische auto's en de transitie naar duurzame energie, het optimisme van Birol te delen: “Accu’s worden steeds goedkoper en daarom zullen in 2030 negen van de tien elektrische auto’s goedkoper zijn dan vergelijkbare modellen op benzine.” Ook hierdoor zal de verkoop van EV's naar verwachting flink stijgen. Wel erkent Hoekstra dat de prijzen van de accugrondstof lithium de laatste tijd flink gestegen zijn, maar dat is volgens hem een tijdelijke situatie.



Accu's worden goedkoper en milieuvriendelijker



Daarnaast verwacht Hoekstra dat de batterijtechnologie zich in razend tempo zal ontwikkelen. Daardoor zullen in de nabije toekomst veel minder schaarse en milieuonvriendelijke grondstoffen nodig zijn. Tegelijkertijd geeft Hoekstra toe dat het nog zo'n 20 jaar gaat duren voordat het volledige Nederlandse wagenpark elektrisch is.

Dat komt doordat Nederlanders veel meer tweedehands auto's kopen dan nieuwe. In 2022 kochten we met zijn allen nog bijna 1,8 miljoen occasions, tegen nog geen 314.000 nieuwe. De Nederlandse regering lijkt nu ook eindelijk te begrijpen dat de markt voor gebruikte auto's veel groter is dan die voor nieuwe. Vandaag werd bekend dat het kabinet de komende jaren maar liefst 600 miljoen euro gaat uittrekken voor mensen die een tweedehands elektrische auto willen aanschaffen.