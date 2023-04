Deze 3 suv’s zijn nu beschikbaar met subsidie - welke is het best voor jou?

Subsidie krijgen voor een dure elektrische suv kon je een tijdlang wel vergeten. Daar brengen meerdere automerken nu verandering in. Wij lichten drie modellen uit waarvoor je sinds kort wél SEPP-subsidie kunt aanvragen en kiezen onze favoriet.

Steeds meer automerken bieden versies van modellen aan met een fiscale waarde van onder de 45.000 euro. Daarmee komen de auto’s in aanmerking voor overheidssubsidie, wat neerkomt op een extra ‘korting’ van 2950 euro. En alle beetjes helpen bij zulke kostbare auto's.

Hieronder bespreken we de voor- en nadelen van de Nissan Ariya, de Volvo XC40 en de Volkswagen ID.4. De winnaar wordt gekozen in de conclusie.

Nissan Ariya met subsidie vanaf 42.040 euro

Een van de modellen die sinds kort met subsidie is te verkrijgen is de Nissan Ariya. De Japanners introduceerden namelijk een nieuw uitrustingsniveau, de Special Version. De uitvoering is gebaseerd op Engage-versie en is relatief rijk uitgerust. Je hoeft dus niet op een houtje te bijten. Met verwarmbare en automatisch inklapbare buitenspiegels, 19-inch lichtmetaal (met speciale aero covers), led-koplampen en mistlampen, zesvoudig verstelbare voorstoelen en intelligent cruise control beschik je over genoeg modern comfort.

Met 217 pk en 300 Nm is de Ariya sterk genoeg om in 7,5 seconden van 0 naar 100 te gaan. Ook het accupakket en de bijbehorende actieradius zijn dik in orde in deze prijsklasse. Snelladen tot 130 kW is respectabel, maar het reguliere laadvermogen van maximaal 7,4 kW valt wat tegen. Hij moet de hele nacht aan de lader. Wel biedt Nissan standaard 3 jaar garantie.



Belangrijke specificaties:

Accupakket en actieradius: 63 kWh, 404 kilometer WLTP

Laadvermogen (AC/DC): 7,4 kW, 130 kW

Prijs: vanaf 44.990 euro (42.040 euro inclusief subsidie)

Prestaties: 217 pk, 300 Nm, 0-100 in 7,5 seconden

Bagageruimte: 468 liter

Garantie: 3 jaar

Volvo XC40 Electric met subsidie vanaf 43.035 euro

Volvo past hetzelfde trucje als Nissan toe: de basisversie van een model uitkleden (lees: ontdoen van opties) waardoor een prijskaartje van minder dan 45 mille op de auto kan worden geplakt. Zo werd de Essential-uitvoering van de Volvo XC40 Pure Electric geboren. Schrik niet van de catalogusprijs van 45.995 euro, want wat telt voor de subsidie is de fiscale waarde. Dat is de prijs van de auto zonder kosten rijklaar maken en dat bedrag is wel minder dan 45 mille.



Dat de auto is uitgekleed, wil niet zeggen dat al het comfort is verdwenen. Het is en blijft tenslotte een Volvo. Met climate control, een 12,3 inch digitaal instrumentarium, een 9-inch touchscreen met Apple CarPlay, led-koplampen, park assist achter met achteruitrijcamera, verwarmbare en automatisch inklapbare buitenspiegels en 19-inch lichtmetaal kom je niks tekort in de suv. Nou ja, niets ...

Een tegenvaller is de bagageruimte van 419 liter. Ook het feit dat de XC40 pas volgend jaar wordt geleverd en dat zaken als stuur- en stoelverwarming, adaptieve cruise control en een warmtepomp missen is jammer. Tevens zit een kleur kiezen er niet bij, aangezien Silver Dawn Metallic de enige kleur is die de prijs binnen de subsidiegrenzen houdt.



De XC40 is wel de snelste auto van het stel, dankzij de 238 pk en 420 Nm sterke elektromotor. Bovendien beschikt de auto over een relatief grote accu van 69 kWh, waar een WLTP-actieradius van 467 kilometer aan verbonden is. De maximale laadsnelheid thuis en op het werk van 11 kW is prettig, en ook het maximale snellaadvermogen van 135 kW is niet slecht.

Belangrijke specificaties:

Accupakket en actieradius: 69 kWh, 467 kilometer WLTP

Laadvermogen (AC/DC): 11 kW, 135 kW

Prijs: vanaf 45.995 euro (43.045 euro inclusief subsidie)

Prestaties: 238 pk, 420 Nm, 0-100 in 7,3 seconden

Bagageruimte: 419 liter

Garantie: 2 jaar

Volkswagen ID.4 met subsidie vanaf 42.440 euro

De Volkswagen ID.4 heeft twee versies die onder de maximale fiscale prijs van 45.000 euro zitten. Een met 149 pk en een met 170 pk. Wij rekenen met de sterke versie, omdat anders het krachtsverschil tussen de andere twee auto’s wel erg groot wordt.

In de ID.4 Pure beschik je standaard over climate control, adaptieve cruise control, 18-inch lichtmetaal, led-koplampen, parkeersensoren voor en achter, automatische airconditioning, lane assist en verwarmbare en automatisch inklapbare buitenspiegels. We missen wederom zaken als stuur- en stoelverwarming, een warmtepomp en een achteruitrijcamera.

De ID.4 heeft een accupakket van 52 kWh, de kleinste van de lijst. Daardoor heeft hij tevens de kleinste actieradius. Ook het vermogen van 170 pk en 310 Nm koppel is zozo, evenals de 0-100 tijd van 9 seconden. Het laadvermogen van 11 kW is dan wel weer prima, net zoals het snellaadvermogen van 125 kW. De bagageruimte van 543 liter is indrukwekkend en een groot voordeel van de ID.4.

Belangrijke specificaties:

Accupakket en actieradius: 52 kWh, 344 kilometer WLTP

Laadvermogen (AC/DC): 11 kW, 125 kW

Prijs: vanaf 45.390 euro (42.440 euro inclusief subsidie)

Prestaties: 170 pk, 310 Nm, 0-100 in 9 seconden

Bagageruimte: 543 liter

Garantie: 2 jaar

Conclusie: het wordt de Ariya of de XC40

Rationeel gezien valt de Volkswagen ID.4 meteen af. De auto heeft de kleinste batterij, de kleinste actieradius en het minste vermogen.. Dat de ID.4 een grote bagageruimte heeft is prettig en handig, maar daarvoor lever je op andere gebieden wel erg veel in.

De Nissan Ariya is een goede keus. Hij zit ruim in zijn spullen en presteert adequaat, al is het maximale laadvermogen van 7,4 kW tijdrovend. Pluspunt van de Ariya is wel het extra garantiejaar dat Nissan je geeft.

Onze favoriet is echter de Volvo XC40. De Zweed heeft het grootste accupakket, de grootste actieradius, het meeste vermogen en het hoogste snellaadvermogen. De relatief kleine kofferbak stoot de suv niet van de eerste positie.