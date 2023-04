Waarom de duurste Chinese productie-auto perfect is voor Nederland

Je kijkt naar de BYD Yangwang U8. Deze stoere terreinwagen is de duurste in massa geproduceerde Chinese auto. En hij past precies in de P.C. Hooftstraat.

Mensen die niets met auto’s hebben zien soms door de bomen het bos niet meer – er zijn in Nederland ook zoveel merken en modellen om uit te kiezen! Wij krijgen nooit genoeg van auto’s en kijken ook naar het leuke spul dat buiten ons landsgrenzen op de weg wordt gezet. Zoals de BYD Yangwang U8 in China.

BYD Yangwang U8

De BYD Yangwang U8 is een luxe suv met terreinkwaliteiten. Hij is ruim 5 meter lang, twee meter breed en staat op het nieuwe e4-platform, waarbij de 4 staat voor het aantal elektromotoren. Juist ja, vier elektromotoren – één per wiel. Hetzelfde platform dient ook als basis voor de U9 – een supersportwagen.

Met die kennis is het gek om te lezen dat de BYD Yangwang U8 toch geen echte EV is, maar een plug-in hybride. Misschien is de eerste auto op het nieuwe platform meteen een uitzonderingsgeval? Konden we maar Chinees lezen …



Korting op de wegenbelasting

De batterij van de BYD Yangwang U8 is 49 kWh groot en dan heeft-ie ook nog een brandstoftank van 75 liter. Handig als je de wildernis in gaat en niet elke 100 kilometer een laadpunt tegenkomt. Tegelijkertijd zal dat grote accupakket zorgen voor een lachwekkend laag brandstofverbruik en ditto CO2-uitstoot. Zo weinig dat je in Nederland korting krijgt op de wegenbelasting. Nice.

Er zijn trouwens twee versies om uit te kiezen: de terreinversie met een snorkel voor de verbrandingsmotor en een dakkoffer die als gek zilverkleurig hoedje op het zwarte dak ligt, is de eerste uitvoering. Op de foto’s zie je de tweede en fraaiste versie: de chique Premium Edition.

Nooit meer een fietser over het hoofd zien

De auto is trouwens volgestopt met allerlei sensoren. 38 stuks in totaal, waaronder 3 lidars, 16 camera’s en een heleboel radars. Als je dan nog die elektrische boedelbak in je dodehoek aantikt, is dat je eigen schuld.

En dan de prijs: 1.098.000 yuan of 144.444 euro. Dat is veel geld – het is zelfs de duurste Chinese productie-auto volgens CarNewsChina.com – maar dan rijd je wel in bijzonder model. Van de buitenkant is de BYD Yangwang U8 hoekig en imposant als een Land Rover en van de binnenkant zien we een stijlvolle herinterpretatie van het Bentley Bentayga-dashboard.

Yangwang is trouwens het luxemerk van BYD en dat is een leuk weetje om de verbaasd kijkende parkeerjongen mee om de oren te slaan. Dan moet BYD de auto natuurlijk wel eerst naar Nederland halen.