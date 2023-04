Is Tesla nu klaar met alle prijsverlagingen? Zeker niet!

Goedkoper! Goedkoper! Tesla verlaagde de prijzen van zijn modellen al meerdere keren dit jaar, maar ze kunnen nog verder omlaag. En daar heeft Elon Musk een goede reden voor.



In de Verenigde Staten ontvingen de Model 3 en Model Y dit jaar al zes keer een prijsverlaging. De laatste kortingsronde zorgt ervoor de Model 3 al te bestellen is vanaf 39.990 dollar, terwijl de Model Y al voor 46.990 dollar van eigenaar wisselt. Als je nu de wisselkoers van de dollar gaat opzoeken, bedenk dan dat Amerikaanse prijzen zonder btw zijn.

Nederland profiteert mee

In Nederland zijn de Model 3 en Model Y ook goedkoper geworden. Voor de Model 3 was de enorme (gecombineerde) prijsverlaging van maar liefst 10 mille (van 51.990 naar 41.990 euro) zelfs genoeg om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie. Er is nu zelfs genoeg marge om een optie aan te kruisen en toch onder de subsidiegrens te blijven. We hopen dat de Model Y binnenkort ook onder die grens van 45.000 euro (fiscale waarde) duikt. Een korting van ruim 1000 euro is al genoeg ...



Concurrentie wordt groter

Musk heeft openlijk aangegeven dat hij verkoopvolume momenteel belangrijker vindt dan winst. Wij lezen dat als: Tesla heeft nieuwe, hypermoderne autofabrieken geopend en die moeten blijven draaien.



Natuurlijk heeft Tesla last van concurrentie in het EV-landschap. Zo komen steeds meer Chinese merken bij die betaalbare elektrische auto’s aanbieden. Ook grote Europese merken focussen zich op elektrische aandrijflijnen, wat de concurrentie voor Tesla nog heviger maakt.

Pijn in de portemonnee

Verkoopvolume verkiezen boven winst, voelt Tesla in zijn portemonnee. Uit de kwartaalcijfers blijkt dat er 2,5 miljard dollar winst is gemaakt, maar dat vinden de aandeelhouders niet genoeg. De aandelenkoers viel meteen met 8 procent.