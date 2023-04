Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 15 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin betaalbare EV’s schitteren en Volkswagen ons fopt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop – BYD bezorgt ons keuzestress



Het in ons land nieuwe Chinese automerk BYD stampt sneller elektrische auto's uit de grond dan een dolfijn of zeeleeuw door een hoepel springt. De nieuwste voorbeelden zijn de BYD Dolphin en BYD Seal, die een alternatief zijn voor de Volkswagen ID.3 respectievelijk de Tesla Model 3.

- Flop – Het is eigenlijk slecht nieuws dat de EV-subsidiepot nog niet leeg is

In 2022 was de SEPP-subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s al in het voorjaar leeg. En hoewel het budget voor 2023 iets lager is, zitten er nu nog tientallen miljoenen in kas. Hoe kan dat?

- Flop – Volkswagen fopt ons met goedkope ID. Buzz

De Volkswagen ID. Buzz Pro-uitvoering heeft een nieuwe, lage basisprijs van 67.490 euro. Maar dat is nog steeds 5430 euro te duur, want je krijgt véél minder opties en extra’s dan eerst.

+ Top – Alfa Romeo bouwt de ultieme Giula en Stelvio

Alfa Romeo grijpt het honderdjarig bestaan van de Quadrifoglio aan om een beresterke en sportief versierde versie van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio op de markt te brengen: de Quadrifoglio 100th Anniversario. Doet u ons er maar van beide één.

+ Top – In dure tijden groots besparen op EV’s

Voor 32.285 euro koop je al een MG4 Electric. Hebben zijn concurrenten een antwoord op deze concurrerende prijs? Wij vergelijken de prijzen van de MG4 Electric met die van de Volkswagen ID.3 en Renault Megane E-Tech Electric.

+ Top – Toyota legt een bommetje onder de volledig elektrische auto

Toyota staat bekend als een pionier op het gebied van hybride-techniek. Deze reputatie wil de nieuwe Toyota-baas versterken met plug-in hybrides die een volledig elektrische actieradius van 200 kilometer hebben.