Volgende prijsverlaging Tesla Model 3 biedt nieuwe subsidiemogelijkheden

Wanneer je een nieuwe Tesla Model 3 bestelt en EV-subsidie wilt ontvangen, kies je voor een basismodel zonder opties aan te kruisen. Tot nu. Tesla heeft de prijzen op zijn sedan opnieuw verlaagd. Hierdoor kun je je ineens een uitspatting of twee van de optielijst veroorloven.

Begin dit jaar was het groot nieuws: Tesla gaf duizenden euro’s korting op zowel de Model Y als de Model 3. De Model 3 kwam zelfs voor het eerst in aanmerking voor de SEPP-overheidssubsidie, aangezien de basisprijs dook onder de grens van 45 mille. Dat betekende voor Model 3-klanten een extra korting van 2950 euro. Voorwaarde was dat je niets aankruiste op de optielijst, aangezien de prijs zich dan boven de subsidiegrens zou komen. En dus moest het een witte of zwarte Tesla worden met zwarte bekleding en de basiswielen van 18 inch.

Optielijst geen onontgonnen terrein meer

Hoewel de prijsverlaging van 7000 euro voor de Model 3 pas een paar maanden geleden is, voert Tesla nu een nieuwe prijsverlaging in. Dit keer gaat er 3000 euro van de basisprijs van de Model 3 af, die nu verkrijgbaar is voor 41.990 euro. In totaal is er dus al 10 mille van de vraagprijs afgegaan! De prijsverlaging zorgt ervoor dat de optielijst van de Model 3 geen onontgonnen terrein meer is. Een opvallende blauwe of rode kleur, witte lederen bekleding, 19-inch wielen en zelfs een trekhaak (trekgewicht tot 1000 kg) zijn ineens binnen handbereik. Pas wel op, het bedrag loopt snel op tot meer dan de 3010 euro speelruimte die Tesla zijn klanten gunt.

Nieuwe Model 3 op komst?

De nieuwe kortingen roepen wederom de vraag op waarom Tesla de Model 3 tegen gereduceerde tarieven verkoopt. Het zou te maken kunnen hebben met een aanstaande facelift voor de Model 3. Geruchten hierover gaan al een aantal maanden rond en worden steeds hardnekkiger. Wanneer het je echter niet deert dat je over een tijdje in een ‘oudere’ Model 3 rondrijdt, lijkt dit ons een ideaal moment om er een aan te schaffen. Of je moet verwachten dat Tesla binnenkort wéér wat van de prijs afhaalt …