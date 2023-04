Lancia-liefhebbers, met de Pu+Ra HPE (2023) wordt jullie geduld beloond

Ein-de-lijk geeft Lancia met de Pu+Ra HPE een concreet voorproefje van zijn elektrische toekomst. Liefhebbers zullen meteen de gelijkenissen met de fabelachtige Stratos zien.

Pu+Ra is geen nieuwe chemische formule, maar staat voor Pure en Radical. Het was ook de naam van een merkwaardige teaser die Lancia in november onthulde. Aan het object zonder wielen, kon je al een klein beetje zien hoe Lancia in grote lijnen zijn (elektrische) toekomst voor zich zag. Toch waren we teleurgesteld: het object leek wel een kunstzinnige dakkoffer en we worden nu eenmaal pas enthousiast als er vier wielen onder zitten.



Dat is nu eindelijk gebeurd; de Pu+Ra is ineens een buitengewoon interessante elektrische conceptcar. De ronde achterlichten zagen we al op de sculptuur zonder wielen. Net als het vooraanzicht, met drie oplichtende elementen. Ook het nieuwe logo hadden we al gezien op het beeldhouwwerk.



Met een beetje goede wil, kun je de Pu+Ra zien als een interpretatie van de beroemde Lancia Stratos. De achterlichten zijn er zelfs direct van afgeleid, terwijl de lamellen op de achterruit doen denken aan de Lancia Beta HPE. Maar ons oog valt toch vooral op het dak, want dat is rond!



De Lancia Pu+Ra in het kort

De actieradius van de elektrische Pu+Ra is 700 kilometer

HPE staat voor High Performance Estate, een term die voor het eerst werd gebruikt bij de Beta uit de jaren zeventig

De audio-, klimaatbeheersings- en verlichtingsfuncties zijn samengebracht in één interface: S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation)

De merkwaardige gele stoelen zijn geïnspireerd op de leunstoelen van de Italiaanse meubelmaker Cassina



Elektrische Lancia Ypsilon 2024

Het zou leuk zijn als Lancia zijn comeback viert met een productieversie van de Pu+Ra, maar dat gaat niet gebeuren. De Lancia Ypsilon wordt het eerste nieuwe model van Lancia. Toch is er een link met de Pu+Ra, want zijn ronde achterlichten zien we terug bij de compacte elektrische Lancia. Datzelfde geldt voor de drie oplichtende elementen die een ‘grille’ vormen, zij het in bescheidener vorm. In het interieur keert de S.A.L.A.-interface terug, wat waarschijnlijk betekent dat de Ypsilon geen fysieke knoppen krijgt.



De nieuwe Lancia Ypsilon wordt in 2024 gepresenteerd, en is niet meer alleen voor de Italiaanse markt bestemd. Hij komt op de markt als volledig elektrisch model en als hybride. De Ypsilon deelt zijn onderstel met de elektrische Fiat 500e.

Elektrische Lancia Aurelia 2026

Als Lancia het doek van de Ypsilon heeft gehaald, gaan de Italianen niet achteroverleunen. Twee jaar later komt een tweede Lancia op de markt, de 4,60 meter lange Aurelia. Bij de jongere oudere gaat er misschien een belletje rinkelen bij deze naam. Tussen 1950 en 1958, toen Lancia nog een voorname concurrent was van Mercedes, was de Aurelia te koop als vierdeurs sedan, coupé en cabriolet. De nieuwe Aurelia wordt een elektrische crossover.

Lancia Delta 2028

Lancia blaast het stof van nóg een autonaam uit het verleden: ook de Delta keert terug. Dat gebeurt in 2028. Ook van de Delta (lengte: 4,40 meter) verschijnt alleen een volledig elektrische versie.

En hoe worden de nieuwe modellen aan de man gebracht? Stellantis wil in 60 grote Europese steden een Lancia-dealer gaan vestigen, maar gaat er ook vanuit dat een groot deel van de verkopen online gebeurt.