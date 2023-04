Private lease occasion: de auto is tweedehands, maar dat is niet erg

Private lease wordt steeds populairder. Maar het hoge maandbedrag kan nog een struikelblok vormen voor geïnteresseerden. Private lease occasion kan uitkomst bieden.

Auto’s blijven duurder worden. Zowel wanneer je een occasion als een nieuwe auto koopt, ben je een hoop geld kwijt. Private lease kan daarbij helpen, aangezien je geen grote investering hoeft te doen maar voor een vast bedrag per maand kunt autorijden. Dit maandbedrag kan echter hoog uitvallen als je een grote auto zoekt met veel luxe. Kan dat niet goedkoper? Kijk ook eens naar een tweedehands auto, een Private lease-occasion.

Voordelen private lease occasion

Het kan een stuk voordeliger zijn om een occasion te private leasen. Dit heeft verschillende redenen. Zo heeft de auto natuurlijk al wat kilometers gemaakt, wat de waarde vermindert. Een deel van de afschrijving is dus al achter de rug. Die afschrijving is in de eerste jaren van de auto het grootst.

Een ander voordeel van private lease occasion is dat je geniet van dezelfde voordelen die regulier private leasen biedt. Het maandelijkse bedrag is een all-in prijs waar wegenbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving in verwerkt zijn. Alleen de brandstof reken je zelf af. Dat biedt een hoop duidelijkheid en zekerheid. Wat ook zekerheid biedt, is dat de staat van de occasions voor private lease gegarandeerd goed is. De tweedehands auto’s ondergaan namelijk een grondige inspectie voor ze worden aangeboden.

Occasion Private lease kan ook interessant zijn als je geen nieuwe auto wilt rijden vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Door te kiezen voor een tweedehands auto ben je groen bezig, want je vermindert de vraag naar nieuwe auto's.

Tot slot heb je de zekerheid dat je gaat rijden in de tweedehands auto die je op de foto’s ziet. Er zijn dus geen verrassingen: je ziet de lakkleur, de wielen en de bekleding, en weet of je ze mooi vindt.

Nadelen private lease occasion

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan private lease occasion. Het grootste minpunt is dat er minder keuze is in de auto’s. Er is maar een beperkt aantal merken en modellen beschikbaar. Ook kun je niet zelf kiezen welke opties of kleur je wilt hebben (wat dus ook een pluspunt kan zijn). Maar daardoor kan het lastiger zijn om een auto te vinden die aan al je wensen voldoet.

En je krijgt geen nieuwe auto, dus zal hij ook niet in nieuwstaat verkeren. Het is mogelijk dat er deukjes, krasjes en dergelijke op de auto te vinden zijn. Niet iedereen zal daar even zwaar aan tillen. Dat de auto al wat ouder is en mogelijk meer onderhoud nodig heeft, is geen issue. Want de onderhoudskosten zijn niet jouw pakkie-an, die zijn verwerkt in het maandbedrag en betaalt de leasemaatschappij.

Conclusie

Occasion private lease kan een uitstekende manier zijn om te genieten van de voordelen van private lease, maar dan voor een minder hoog maandbedrag. En je bent ook nog eens goed bezig voor het milieu. Wel zijn er minder tweedehands modellen beschikbaar, dus is de keuze minder reuze dan bij een nieuwe leaseauto.