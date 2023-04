Waarom Volkswagen lacht om de 26 miljard euro die Hyundai investeert in EV's

Hyundai gaat tot 2030 maar liefst 26 miljard euro investeren in de elektrificatie van het merk. Dat klinkt als heel veel geld, maar eigenlijk valt dat wel mee. Wij pakken de investeringscijfers van Volkswagen erbij ...

De Hyundai Motor Group is lekker bezig op het gebied van elektrisch rijden. De Hyundai Ioniq 5 en 6 kunnen snelladen als de beste, net als de EV6 van zustermerk Kia. En de Kia Niro EV is een bestseller in Nederland. De mede door deze auto’s vergaarde marktpositie wil de Hyundai Motor Group graag behouden en versterken. Het streven is om tot de wereldwijde top 3 van EV-fabrikanten behoren. Om dat te bereiken, moet het merk wel blijven investeren ...

Hyundai gaat 16,5+9 miljard euro investeren

Hyundai gaat tot 2030 maar liefst 16,5 miljard euro investeren in de de Zuid-Koreaanse EV-industrie, met de bedoeling om de productie van elektrische voertuigen in eigen land flink op te schroeven. De Zuid-Koreanen willen in 2030 een jaarlijkse productie van 1,51 miljoen EV’s voor de thuismarkt en 3,64 miljoen EV’s voor wereldwijde export.

Eerder maakte de Hyundai Motor Group nog bekend ruim 9 miljard euro te investeren in de Amerikaanse tak van het merk, waaronder voor een fabriek voor EV’s en batterijen in Georgia. Dat brengt het totaal op ongeveer 26 miljard euro.

Volkswagen investeert bijna 5 keer zoveel

26 miljard klinkt als heel veel geld, maar eigenlijk is het peanuts vergeleken met de investeringen die de Volkswagen Group doet om zijn EV-aspiraties waar te maken. Van de 180 miljard euro die de Duitsers gaan uitgeven is ongeveer 68 procent gereserveerd voor elektrificatie en digitalisering. Dat komt neer op circa 122 miljard - bijna 5 keer zoveel als de Hyundai Motor Group. Met dat geld moeten zeven accufabrieken in Europa en Canada uit de grond worden gestampt. Ook de ontwikkeling van nieuwe modellen als de Volkswagen ID.2all wordt gefinancierd met dat bedrag.