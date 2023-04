Werkt Toyota aan een plug-in hybride met 200 kilometer EV-range?

Toyota staat bekend als een pionier op het gebied van hybride-techniek. Deze reputatie willen de Japanners met zijn nieuwe baas waarmaken met plug-in hybrides die een volledig elektrische actieradius hebben van 200 kilometer.

De entree van de nieuwe Toyota-CEO Koji Sato, de opvolger van Akio Toyoda - verliep stormachtig. Meteen gooide hij bij zijn eerste persconferentie de knuppel in het hoenderhok: de plug-in hybride is springlevend. Sato gaf tijdens de persconferentie aan dat Toyota niet alleen gelooft in volledig elektrische auto's, maar ook in een toekomst voor hybrides en plug-in hybrides. Eerder lieten de Japanners al weten dat ze een mix van verschillende aandrijflijnen willen blijven aanbieden.



Het kan zijn dat hij dit roept om te verbloemen dat Toyota tot nu toe nog niet vooroploopt met zijn aanbod van elektrische modellen. Ook op dat onderdeel belooft de topman beterschap: tussen nu en 2026 worden tien nieuwe elektrische auto's geïntroduceerd.



De volgende generatie plug-in hybrides

Toch legt Toyota een klein bommetje onder de volledig elektrische auto. Volgens vicepresident Hiroki Nakajima werken ingenieurs van Toyota aan de volgende generatie plug-in hybrides met een puur elektrische actieradius van meer dan 200 kilometer. En hoewel het aannemelijk is dat Nakajima doelt op de WLTP-actieradius en niet op het werkelijke bereik, is het nog steeds een enorme stap ten opzichte van de plug-in hybrides van nu. Een elektrisch rijbereik van 200 kilometer is voor de meeste mensen meer dan voldoende om de dagelijkse kilometers volledig elektrisch af te leggen.



Benieuwd naar de toekomstplannen van Toyota?

Vergelijkbare actieradius

Ter vergelijking: de nieuwe Prius heeft een accupakket van 13,6 kWh waarmee je 69 kilometer kunt rijden op de elektromotor zonder bij te laden. Met een elektrische actieradius van 200 kilometer zou de toekomstige Toyota meer range hebben dan bijvoorbeeld een Renault Twingo of een Fiat 500e met het kleine accupakket. Ook zou de plug-in hybride in de buurt komen van de actieradius van volledig elektrische modellen als de Honda E, Dacia Spring en Mini Electric.

Voor die paar lange vakantieritten staat de benzinemotor klaar om bij te springen - voor laadpaalfiles hoeft de Toyota-bestuurder niet meer bang te zijn. Al is ook in dat opzicht de redding nabij, wat Toyota verwacht vanaf 2026 nieuwe batterijen te kunnen leveren voor zijn elektrische auto's, waarmee de actieradius zomaar verdubbeld wordt.