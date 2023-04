Wat er ook gebeurt in Duitsland, de Volkswagen Golf staat altijd bovenaan in de autoverkopen. De T-Roc en Tiguan staan op plek drie en vier, maar een Amerikaanse exoot wurmt zich er schaamteloos tussen …

Jawel, ook in Duitsland is de Tesla-rage in alle hevigheid losgebarsten. Achter de onverslaanbare Golf staat de Tesla Model Y op een indrukwekkende tweede plek bij de autoverkopen van maart 2023. Duitsland stort zich na de riante subsidies vrij massaal op de elektrische auto: het aandeel in de nieuwverkopen is inmiddels 15,8 procent, een stijging van 28 procent ten opzichte van maart vorig jaar.

In Duitsland 7x zoveel auto’s verkocht als in Nederland

Net als in Nederland, is het aantal verkochte auto’s in Duitsland een stuk hoger dan in 2022. Van de absolute aantallen zou een Nederlands paard de hik krijgen. In Duitsland werden afgelopen maart 281.361 auto’s op kenteken gezet, Nederland deed 37.452 auto’s. Wel is het stijgingspercentage minder sensationeel dan bij ons; 16,8 procent, tegen 51 procent in Nederland.

In Nederland profiteren de grote Duitse merken als Audi, BMW en Mercedes niet zo van de koopwoede, maar daar zullen ze in Stuttgart, Ingolstadt en München waarschijnlijk niet wakker van liggen. In Duitsland gaat het juist heel goed met de Grote Drie. Na Volkswagen, zijn achtereenvolgens Mercedes, Audi en BMW de best verkopende merken.



Top 5 Nederland en Duitsland: grote verschillen

De Nederlandse merken-top 5 is compleet anders dan in Duitsland. Tesla voert in maart de Nederlandse lijst aan, gevolgd door Volkswagen, Kia, Volvo en Peugeot.

In Duitsland bestaat de top 5 uit het ongenaakbare Volkswagen, daarna komen de drie Zuid-Duitse prestigemerken en Skoda. Toyota staat in Duitsland pas op plek 12, een plek boven Kia. Peugeot bezet de 18de plek en is niet eens het best verkopende Franse merk. Dat is Renault, op plaats 14. Vlak daarachter staat Dacia op plek 15. Volvo moet het doen met een 20e plaats – diep in het rechterrijtje. Lynk & Co - bij ons mateloos populair vanwege het gunstige maandabonnement - komt niet eens in de Duitse top 30 voor.

Top 5 merken Duitsland

Volkswagen 49.984 Mercedes 28.108 Audi 27.699 BMW 21.246 Skoda 16.040

Top 5 merken Nederland

Tesla 3160 Volkswagen 2972 Kia 2672 Volvo 2261 Peugeot 2250

Top 5 modellen Duitsland

Volkswagen Golf 7655 Tesla Model Y 6442 Volkswagen T-Toc 5462 Volkswagen Tiguan 4640 Skoda Octavia 4631

Top 5 modellen Nederland