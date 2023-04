Dit luxemerk gelooft nog heilig in de sedan

De grote sedan heeft het moeilijk. De consument van nu stapt veel liever in een suv. En dus schieten automerken de ene na de andere suv op ons af. Maar het volgende merk van luxe auto's gooit zijn kont tegen de krib en blijft gewoon grote sedans ontwikkelen. "Het laatste wat ik wil, zijn alleen maar suv's op de weg", aldus de hoog aangeschreven hoofddesigner van dit merk.

Dat de verkopen van sedans te wensen overlaten, wordt pijnlijk duidelijk gemaakt door het feit dat de nieuwe Volkswagen Passat alleen nog als stationwagon op de markt komt. En kijk eens naar de Tesla Model 3. Deze elektrische sedan was werkelijk niet aan te slepen, maar sinds de suv-achtige Tesla Model Y te koop is, zijn de verkopen hiervan gekelderd.

Grote fout

Toch moeten we de sedan niet afschrijven, waarschuwt Luc Donckerwolke, de hoofddesigner van de merken Hyundai, Kia en Genesis. In een nieuwsbericht op Carexpert.com.au noemt hij het zelfs een 'grote fout' als automerken besluiten geen sedans meer te maken. Hij doelt dan met name op Genesis, het luxemerk van Hyundai/Kia dat al leverbaar is in Duitsland en op termijn ook naar Nederland komt.

Genesis staat klaar

"Ik verwacht dat de merken die afscheid van de sedan nemen, enkel en alleen omdat een suv nu eenmaal beter verkoopt, hier spijt van krijgen. Hiermee geven ze dit marktsegment uit handen en wij staan klaar om dit tot ons te nemen", aldus de Belgische designer die onder meer de Audi A2, Lamborghini Murcielago en Hyundai Kona tekende.

Vechten voor elke millimeter

Donckerwolke zegt verder dat designers die alleen aan suv's werken, het zich wel heel gemakkelijk maken. "Ik haat het als ik van jonge designers te horen krijg dat ze alleen suv's tekenen omdat ze niet weten wat de juiste proporties van een sterk design zijn. Om de juiste verhoudingen te krijgen, moet je voor elke millimeter vechten. Daarom zal ik altijd sedans maar ook coupés blijven tekenen."

Overigens heeft de hoofddesigner van Genesis geen hekel aan suv modellen. "Ik hou van een stoere suv maar ook van een sportieve suv. Ik wil alleen geen monocultuur van suv-modellen op de weg."

De grootste is ...

Genesis biedt in Duitsland momenteel als sedan de Genesis G80 en de Genesis G70 aan. Beide modellen zijn er ook als suv met de naam Genesis GV70 respectievelijk Genesis GV80. De grootste sedan die Genesis heeft, is de Genesis G90 met lange wielbasis. Deze jongen is maar liefst 5,46 meter lang (zie foto hierboven).