Accupakketten gaan langer mee dan EV-haters en andere zeiksnorren doen geloven

Accupakketten zijn al kapot na 100.000 kilometer. Dat idee leeft bij sommige mensen. Volgens een onderzoek van het Amerikaanse Recurrent Auto is er gelukkig niets van waar. Hier komen de cijfers.

Recurrent Auto hield een onderzoek met maar liefst 15.000 elektrische auto’s en verzamelde zo een heleboel informatie over EV's en hun accupakketten. Het onderzoek draait om 13 populaire elektrische auto’s, waaronder de Tesla Model S, Model 3, en Model Y, maar ook de Hyundai Kona en Ioniq 5, BMW i3, Audi e-tron, Nissan Leaf en Ford Mustang Mach-E. De data laten zien dat de accu’s veel langer meegaan dan de critici en de eigenaren zelf hadden verwacht.



Batterijen gaan zelden kapot

Want de batterijen gaan zelden kapot. Slechts 1,5 procent van de eigenaren was genoodzaakt hun accupakket te vervangen buiten de terugroep- of garantieperiode. Dit waren veelal Nissans Leaf van de eerste generatie die bekendstaan om hun gebrekkige accukoeling. Als je door de resultaten bladert valt op dat batterij van veel Hyundai's Kona wel werden vervangen, maar dat had te maken met een terugroepactie van de fabrikant. Die waren niet versleten, daar was iets anders aan de hand. De Opel Ampera-e werd vanwege brandgevaar ook teruggeroepen naar de dealer.

Accudegradatie blijkt minimaal

Het onderzoek gaat nog een stap verder en brengt ook accudegradatie in kaart. De capaciteit van een batterij krimpt na verloop van tijd, maar anders dan vaak beweerd, blijkt dit geen lineair proces te zijn. Je levert de eerste 15.000 tot 30.000 kilometer wat accucapaciteit in, maar daarna verloopt het proces een stuk langzamer.



Grote ontwikkeling

Dat de accu’s zo goed blijven werken schrijft Recurrent Auto toe aan de grote ontwikkelingen die batterijtechniek heeft doorgemaakt. Zo zorgt een ingebouwd koelsysteem dat de accucellen op hun optimale temperatuur kunnen werken en voorkomt een slim batterijbeheersysteem dat de accu niet ‘overladen’ kan worden.

Nu de eerste horrorverhalen rondom EV's tot een goed eind komen, is het fijn om te zien dat een merk als Lexus het aandurft om 15 jaar (!) garantie op het accupakket te geven. Dat geeft wel aan dat ze vertrouwen hebben in de levensduur van de techniek.