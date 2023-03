Is deze Skoda Enyaq iV met hanenkam soms een 1-aprilgrap?

Zaterdag is het 1 april en het voelt alsof Skoda ons probeert te foppen met deze avontuurlijke versie van de Skoda Enyaq iV.

Een team van 29 studenten gaat de Skoda Enyaq iV transformeren tot een avontuurlijk model. Dat doen ze voor natuurfotografen en andere avontuurlijke types die hun elektrische suv fluisterstil de wildernis in sturen en daarbij de zekerheid willen dat ze ergens kunnen overnachten. In dit geval in hun auto met verhoogd dak en extra bagageruimte.

Eerste schetsen en onze input

Skoda toont alleen de eerste schetsen. Het project is nog maar net begonnen en de studenten gaan zich nu buigen over de uitwerking van het plan. Onze input is: bedenk een oplossing die ook werkt met bestaande Enyaq iV’s. Dus iets wat je op het dak klikt of plakt. Misschien is het daarbij nodig dat de Skoda-dealer de achterklep vervangt door een andere, met een extra luik erin ofzo.

1-aprilgrapdetector gaat af

Onze 1-aprilgrapdetector staat in deze tijd van het jaar extra gevoelig afgesteld. Eerst dachten we dat we beet hadden, maar Skoda doet dit al sinds 2014 en dat geeft ons het vertrouwen dat dit echt is.

En met ‘dit’ bedoelen we studenten laten meelopen en een bestaand model laten aanpassen. In zeker de helft van de gevallen was het plan trouwens: we halen het dak eraf en maken een cabrio. Dit jaar wordt het dak verhoogd en dat geeft een heel nieuwe dimensie aan het project.