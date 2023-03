De Amerikaanse stad St. Louis sleept zowel Kia als Hyundai voor het gerecht. De auto’s van de Koreanen werden bovenmatig veel gestolen en zouden een gevaar zijn voor de lokale bevolking. Wat is er aan de hand?

Gebrek aan startonderbreker

De reden dat de Kia en Hyundai-modellen zo kwetsbaar voor diefstal waren, is dat ze geen startonderbreker hadden. Een antidiefstalchip in het sleutelsysteem zorgt er dan voor je de auto niet kunt starten als er geen sleutel in de buurt is. In Europa is dit systeem al verplicht sinds 1998, maar in de Verenigde Staten niet. Nederlandse Kia- en Hyundai-rijders hoeven dus niet met gespitste oren in bed te liggen.



Tussen 2015 en 2019 werd het systeem door de Koreanen dan ook niet geïnstalleerd in veel modellen die werden geëxporteerd naar de Verenigde Staten, waardoor ze een gemakkelijk doelwit werden voor dieven. Wanneer de dieven een raam of deur forceerden, konden ze de auto starten met behulp van een voorwerp dat als tijdelijke ‘sleutel’ kon dienen. Een usb-kabel of een schroevendraaier, bijvoorbeeld.

Twee keer zoveel gestolen

Via TikTok verspreidde de ‘truc’ zich snel. Vorig jaar werden auto’s van Kia of Hyundai dan ook twee keer zoveel gestolen als het gemiddelde bij auto’s uit dezelfde bouwjaren. Het dievengilde in St.Louis was nog actiever, sinds mei vorig jaar kreeg de politie ruim 4500 meldingen van gestolen Kia’s en Hyundais. Dat was 61 procent van het totaal aantal gestolen auto's in die stad! Burgemeester Tishuara Jones was woest en verwijt de merken dat ze winst verkiezen boven de veiligheid van hun klanten. En dus stapte hij naar de rechter. De steden Cleveland, San Diego, Milwaukee en Seattle klaagden de Koreaanse merken al eerder aan.



8 miljoen auto's



Kia en Hyundai hebben intussen een gratis software-update aan kun Amerikaanse klanten aangeboden, waardoor hun Kia of Hyundai niet zomaar kan worden gestolen. Het gaat om meer dan 8 miljoen auto's.



De nieuwe software zorgt ervoor dat de auto niet gestart kan worden als de portieren niet ontgrendeld zijn met de sleutel. Hierdoor hoeven de Amerikaanse Kia- en Hyundai-rijders niet meer elke ochtend bezorgd uit hun raam te kijken of hun auto nog voor de deur staat. Misschien dat ze nu in het hoofdkantoor in Korea niet meer zo rustig slapen, in afwachting van alle rechtszaken.