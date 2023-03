Als automerken aan deze EU-eis voldoen is de verbrandingsmotor gered

De verbrandingsmotor is nog lang niet dood. De Europese Unie heeft namelijk een plan opgesteld om de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren na 2035 toe te staan. Op voorwaarde dat de auto’s alleen op e-fuels kunnen rijden. ​​

Dat is bekend gemaakt door Reuters, die het voorstel van de EU heeft ingezien. Als het plan wordt goedgekeurd, moeten automerken hun auto's zo configureren dat ze alleen kunnen rijden op e-fuels. Nieuwe auto's met een benzine- of dieselmotor blijven na 2035 verboden.



De eis van Europa

De EU is bang dat we massaal e-fuel-auto's gaan kopen en lekker op benzine blijven rijden, want de brandstoffen hebben identieke eigenschappen. Om dat te voorkomen, moeten de nieuwe auto's technologie aan boord hebben die e-fuels van traditionele brandstof kan onderscheiden en het onmogelijk maakt om te rijden wanneer er benzine of diesel wordt gebruikt. Ons idee om e-fuel-tankstations een eigen vulpistool met een nieuwe vorm vulopening te geven, is misschien te simpel ...

Duitse automerken voorzien een probleem met het voorstel, namelijk dat die techniek ontwikkeld moet worden. De Duitse minister van Transport, Volker Wissing, wilde het voorstel van de Commissie niet volledig afwijzen, maar er liever enkele verbeteringen aan toevoegen.

Nieuw hoofdstuk

Het is weer een nieuw hoofdstuk in de soap omtrent de wet die het zou verplichten dat alle nieuwe auto’s na 2035 volledig emissievrij moeten zijn. Deze wet - die werd opgesteld na maandenlange onderhandeling met de Europese lidstaten - hoefde alleen nog maar goedgekeurd te worden voordat deze van kracht ging. Dit leek een formaliteit, tot enkele lidstaten waaronder Duitsland toch voor het plan gingen liggen.



Hierdoor was de Europese Unie genoodzaakt met een alternatief voorstel te komen, dat nu dus op tafel ligt. De betrokken partijen willen nog voor een EU-topoverleg van donderdag een akkoord bereiken. Ongeacht hoe dit akkoord er precies uit gaat zien, lijkt het erop dat de verbrandingsmotor ook na 2035 nog bestaansrecht heeft. We houden je op de hoogte.