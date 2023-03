Hieraan zie je dat de Ford Explorer (2023) stiekem een Volkswagen ID.4 is

Dit is de elektrische Ford Explorer (2023) en wij belichten de overeenkomsten en verschillen met de Volkswagen ID.4. Beide elektrische suv’s staan op het MEB-platform van Volkswagen, maar ze zien er compleet verschillend uit.

De Ford Explorer is een volledig elektrische suv en gaat de strijd aan met auto's zoals de Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 en Tesla Model Y. Zijn actieradius bedraagt ongeveer 500 kilometer, je kunt kiezen uit drie aandrijflijnen en een staand beeldscherm van 15 inch domineert het dashboard. Met dat scherm is iets speciaals aan de hand: je kunt het schuin of volledig verticaal zetten en op die manier kan het als deksel voor een veilig opbergvak dienen.

De vormgeving van de Ford Explorer verklapt niet dat hij veel techniek met de Volkswagen ID.4 deelt. Hij heeft een compleet eigen smoelwerk: stoer en futuristisch met een Amerikaanse uitstraling. Explorer staat uitgeschreven op de voor- én achterkant. Wij verkiezen het nieuwe Ford-design boven de aaibare look van de ID.4.

Ford Explorer (2023) en Volkswagen ID.4: overeenkomsten

Achter het stuur van de Ford Explorer spotten we meteen meerdere overeenkomsten: het knoppenpaneel voor de verlichting komt ons bekend voor, net als de keuzehendel van de automaat aan de stuurkolom. De weergave van het digitale instrumentarium is ook bijna identiek. En net als bij alle ID.-modellen, is de stuur van de Explorer getroffen door een ernstig geval van touchknoppen. Tussen de voorstoelen zit een slider voor het volume, nog zo’n Volkswagen-trekje.

Ford trekt eigen plan

Maar Ford voegt ook nieuwe ideeën toe. Zoals een heel ander dashboard, dat vertrouwder aanvoelt maar wel wat meer ruimte inneemt dan de minimalistische inrichting van VW. Bovenop het dashboard, pal voor de bestuurder, zit een soundbar-achtige luidspreker. En dan is er natuurlijk dat grote 15-inch beeldscherm, wat je met een lipje aan de onderkant van je af duwt om bij een ‘geheim’ opbergvak te komen.

Op de achterbank vallen de vlakke vloer en de vele beenruimte op. Een lange passagiers zit weldadig achter een lange bestuurder. In vloer van de grote kofferbak (450 tot ruim 1400 liter) ontdekken we een handig opbergvak voor de laadkabel. De laadpoort zit niet geheel verrassend rechtsachter op de auto – de Volkswagen-plek.

Ford Explorer (2023): actieradius en vermogen

Gezien zijn technische stamboom is het niet verwonderlijk dat je de Explorer kunt bestellen met achterwielaandrijving (170 of 286 pk) of vierwielaandrijving (340 pk). Volkswagen levert die configuraties ook, maar gaat zelf niet verder dan 299 pk. Dus sportieve EV-rijders zetten koers naar de Ford-dealer. De Explorer heeft trouwens drie rijstanden: Normaal, Eco en Sport.

Ford zegt niets over de batterijcapaciteit, maar de beloofde actieradius van 500 kilometer doet vermoeden dat Ford vasthoudt aan de standaard Volkswagen-batterij van 77 kWh. De ID.4 komt daarmee tot 528 kilometer. Zo’n batterij bestaat uit 12 modules en VW maakt zelf ook een versie met 8 modules en 52 kWh, maar we weten niet of Ford die ook gaat aanbieden. Dat zou wel helpen om de basisprijs laag te houden.

Het snellaadvermogen van de Explorer houdt Ford ook nog even geheim. In de demonstratie-auto staat in het oplaadmenu ‘175 kW’ en dat zou een mooie laadsnelheid zijn. Bovendien is het technisch mogelijk, want de Volkswagen ID. Buzz haalt dit ook. Het zou wel betekenen dat de Explorer sneller oplaadt dan de ID.4 (135 kW).

Zoals in wel meer EV’s kun je het opladen automatisch stoppen bij 80 procent om de batterij te sparen. Voor opladen thuis of in de wijk, heeft de Explorer een boordlader van 11 kW.

Ford Explorer (2023): prijs

Ford heeft nog geen bedragen genoemd, maar elektrische suv’s van dit formaat beginnen bij zo’n 50.000 euro. Er komt een ‘gewone’ Explorer en een Explorer Premium. De luxe versie heeft stoel- en stuurverwarming en op het dashboard staat de soundbar-achtige luidspreker. Qua velgen kun je kiezen uit 19, 20 of 21 inch. Vanzelfsprekend levert Ford een uitgebreid pakket veiligheidssystemen, maar we wachten tot de prijzen bekend zijn om in kaart te brengen welke uitvoering precies wat heeft.

