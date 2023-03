Zijn BMW-rijders echt zo asociaal?!

Een van de bekendste vooroordelen uit de autowereld is dat BMW-rijders wegpiraten zijn. Maar is dat wel echt zo? Is er daadwerkelijk een verband te leggen tussen BMW en asociaal rijgedrag?

Eerst over het vooroordeel zelf: er zijn meerdere onderzoeken en enquêtes die bevestigen dat we BMW-rijders storend vinden. Zo wezen mensen in een enquête van de Britse omroep UK TV in 2018 BMW-rijders aan als de grootste aso’s op de weg.

Dat bestuurders van BMW’s ook in Nederland geen al te beste reputatie hebben, blijft uit onderzoeken van zowel verzekeraar Univé als de Nederlandse tak van autoblad Topgear. Maar is er ook daadwerkelijk bewijs dat dit vooroordeel klopt?

Bron 1: Univé merkt BMW-rijders aan als brokkenpiloten

We noemden eerder al Univé. De verzekeraar publiceerde in 2021 een onderzoek op basis van 25.000 claims van automobilisten die zelf een ongeluk hadden veroorzaakt en beroep wilden doen op hun aansprakelijkheidsverzekering.

Zo kon Univé de kans dat iemand een ongeluk veroorzaakte koppelen aan het automerk dat ze reden. De gemiddelde kans op het veroorzaken van een ongeval werd vastgesteld op 2,26 procent. En wat bleek? Verzekerden met een BMW veroorzaakten met een kans van 2,62 procent vaker dan gemiddeld een ongeluk. BMW-rijders stonden zelfs in de top drie, tussen Seat en Audi.

Bron 2: BMW-rijders begaan veel verkeersovertredingen in de VS

Ook in de Verenigde Staten zijn ze benieuwd naar vooroordelen in het verkeer. De Amerikaanse verzekeraar Insurify deed een onderzoek in 2020 en 2021, waarbij het nieuwe klanten vroeg naar overtredingen die ze in het verleden hadden begaan. Denk hierbij aan bumperkleven, geen richting aangeven, niet stoppen bij een stopbord, straatracen en zelfs hit-and-runs.

Ook vroegen ze potentiële klanten welke auto ze reden, waardoor ze de twee gegevens aan elkaar konden koppelen. Bezitters van een BMW 4-serie stonden in 2020 bovenaan de lijst, met gemiddeld 58,9 overtredingen per 1000 aanvragen. Op de tweede plaats stonden BMW-rijders met een 7-serie met 56,2 overtredingen. In 2021 stonden de 4-serie en 7-serie op de derde en vierde plaats, met respectievelijk 41,3 en 38,2 overtredingen per 1000 aanvragen.

Bron 3: Luxe auto's negeren zebrapad en nemen onterecht voorrang

Ook de universiteit Berkeley in Californië doet een duit in het zakje. Zij voerden een onderzoek uit dat slechte rijgewoonten in verband brengt met rijkdom. Onderzoekers van de universiteit hielden een druk zebrapad en een kruispunt in de gaten. Hierbij noteerden ze het gedrag van automobilisten en daarbij werd specifiek het merk auto waarin ze reden opgeschreven.



Een van de meest significante uitkomsten van het onderzoek was dat bezitters van luxemerken als Mercedes, Audi en BMW vaker het zebrapad negeerden, de voetgangers niet voorlieten en onterecht voorrang namen. Daarbij werden BMW-rijders aangemerkt als de ergste bestuurders.

Bron 4: Mensen met een BMW zijn psychopaten

Het Engelse Scrap Car Comparison voerde vorig jaar een onderzoek uit onder 2000 Britse automobilisten. De deelnemers werd gevraagd naar het merk auto waarin ze reden, waarna ze een uitgebreide persoonlijkheidstest moesten invullen. Hieruit volgde een score tussen 0 en 36. Een lage score wijst op een gereserveerde persoonlijkheid, terwijl een hoge score een indicatie kan zijn van psychopatische trekjes.

BMW-bezitters scoorden een 12,1, ver boven het gemiddelde van 6,6. Alhoewel het niet direct correleert met weggedrag, zullen psychopaten vast niet voorbeeldige weggebruikers zijn …

Conclusie

Deze onderzoeken laten zien dat BMW-rijders het inderdaad niet zo nauw nemen met de verkeersregels. Dus het vooroordeel klopt. We zijn er alleen nog niet achter of het komt doordat vooral asociale weggebruikers kiezen voor een BMW, of dat een auto van BMW uitnodigt tot asociaal rijden. De volgende keer dat er een BMW op onze achterbumper zit, zullen we het hem of haar eens vragen.