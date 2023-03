Elektrische Fiat 600 (2023): dit weten we over een jonge blom in Fiats hoogbejaarde gamma

Fiat verwent ons de laatste jaren niet met nieuwe auto’s, maar presenteert in 2023 liefst twee modellen. De elektrische Fiat 600, betrapt door onze spionagefotograaf, is er een van.

We zeuren wat af dat Fiat nooit met een nieuw model komt. De 500e (2021) is de enige nieuwe auto tussen een gamma dat, omgerekend in mensenjaren, rijp is voor het verzorgingshuis.

Maar dat wordt allemaal anders, want in 2023 introduceert Fiat liefst twee nieuwe modellen. Zo krijgt de 500X eindelijk een grotere opvolger, het andere model is de (deels elektrische) Fiat 600. En deze evenknie van de Jeep Avenger werd betrapt door onze altijd waakzame spionagefotograaf. Uiterlijk lijkt de Fiat 600 niet op de Jeep. Als je op de foto’s afgaat, is het eerder een opgeblazen versie van de Fiat 500e. Wie vreest dat de instap net zoveel acrobatiek vergt, kunnen we geruststellen. De Fiat 600 heeft geen drie, maar vijf portieren. Wel krijgt hij de ronde koplampen waaraan je de Fiat 500 altijd zo makkelijk herkent. Ook de achterlichten in retrostijl zien we terug op de Fiat 600.

Onderhuids een Jeep Avenger



Technisch is de Fiat 600 wél identiek aan de Jeep Avenger. Dat betekent dat de elektrische prestaties een beetje op het PSV-niveau van 2023 liggen: het kabbelt voort, maar prijzen zul je er niet mee winnen. De elektromotor levert 156 pk en 260 Nm en het batterijpakket van 54 kWh brengt je ongeveer 400 kilometer ver met één acculading. Slecht is het natuurlijk niet, maar veel concurrenten kunnen betere rapporten overhandigen.

De Fiat 600 wordt geen puur elektrische auto, hij wordt ook leverbaar met 1,2-liter driecilinder benzinemotor met hybridetechniek. Al is de kans heel groot dat Nederland en België alleen de elektrische Fiat 600 krijgen. Eenzelfde trucje haalt Jeep uit met de Avenger, die in Italië en Spanje ook met een verbrandingsmotor wordt geleverd, terwijl alleen de elektrische Jeep Avenger voet op Nederlandse en Belgische bodem zet.



Fiat 600 prijs



Over de prijs van de Fiat 600 weten we uiteraard niets, maar een blik op de prijslijst van de elektrische evenknieën van Stellantis geeft wel een indicatie. De prijs van de Jeep Avenger is 37.000 euro, terwijl de Peugeot e-2008 met 37.530 euro een fractie duurder is. De e-2008 heeft nog niet de upgrade gehad die Stellantis op zijn elektrische modellen toepast. Hij moet het nog doen met 136 pk en een actieradius van 360 kilometer.



Wanneer komt de Fiat 600 naar Nederland?



De Fiat 600 rolt gebroederlijk van de band naast de Jeep Avenger in Polen. De productie start eind 2023, maar het is niet duidelijk of de eerste auto's dit jaar nog worden geleverd in Nederland. We gaan liever uit van het eerste kwartaal van 2024.