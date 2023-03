Prijs Hyundai Kona (2023) blijft onder deze magische grens

Hyundai heeft de prijzen van de nieuwe Hyundai Kona vrijgegeven. Dat wil zeggen: de prijzen waar jij als elektrische rijder niet op zit te wachten ...

De prijzen van de nieuwe Hyundai Kona Electric houdt Hyundai nog even onder de pet. Hyundai geeft wel de prijzen vrij van de mild hybrid versie en de hybrid versie van de nieuwe Hyundai Kona. De beginnen net onder de magische grens van 30.000 euro, namelijk 29.995 euro. Voor dat geld levert Hyundai de Kona mild hybrid met de uitrusting i-Motion. Dan kun je lichtmetalen velgen en airco op je buik schrijven, maar je krijgt wel een zwart gespoten sierstuk voor de uitlaat en led-verlichting voor en achter.

Wat je ook krijgt, is een compacte suv die gemakkelijk in te parkeren is, want zowel parkeersensoren voor en achter als een achteruitrijcamera zijn standaard op de Hyundai Kona i-Motion. De audio kun je via het stuurwiel bedienen en snelheidsboetes kun je voorkomen door gebruik te maken van van de cruise control met snelheidslimiet. Het 12,3-inch multimediascherm met navigatie voorkomt bovendien dat je de weg kwijtraakt.

Weten wanneer Hyundai eindelijk de prijs van de Kona Electric vrijgeeft?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Airco vanaf Comfort Smart

Als je in de zomer het hoofd koel wilt houden, kun je beter voor de Hyundai Kona Comfort Smart gaan. Die uitvoering heeft in tegenstelling tot de i-Motion namelijk volautomatische airconditioning. De prijzen beginnen bij 30.995 euro. De 16-inch stalen wielen worden vervangen door 18-inch lichtmetalen wielen en ook krijg je verwarmbare voorstoelen, een automatisch te openen achterklep en een digitaal instrumentarium (12,3-inch).

Kona Hybrid vanaf 33.995 euro

De prijzen van de Hyundai Kona hybrid starten bij 33.995 euro. De basisuitrusting is niet i-Motion maar Comfort. Airconditioning met twee zones, 16-inch lichtmetaal, cruise control en een regensensor zijn standaard. De overige uitvoeringen heten: Comfort Smart, Premium en N-Line. De twee laatste uitvoeringen zijn voor 1200 euro extra uit te rusten met een schuif-/kanteldak (Sky).

Hyundai Kona (2023) prijs:

Hyundai Kona 1.0 T-GDI (mild hybrid) i-Motion: 29.995 euro

Hyundai Kona 1.0 T-GDI (mild hybrid) Comfort Smart: 30.995 euro

Hyundai Kona 1.6 GDI hybrid Comfort: 33.995 euro

Hyundai Kona 1.6 GDI hybrid Comfort Smart: 36.495 euro

Hyundai Kona 1.6 GDI hybrid Premium: 39.995 euro

Hyundai Kona 1.6 GDI hybrid N-Line: 39.995 euro

Extra luxe of extra sportiviteit

De Hyundai Kona mild hybrid is altijd handgeschakeld (6 versnellingen) terwijl de Hyundai Kona hybrid altijd een automaat heeft. Dat de Premium en N-Line even duur zijn, is geen tikfoutje. De Premium richt zich op de bestuurder die prijsstelt op extra luxe terwijl de N-Line de meer sportief ingestelde bestuurder moet bekoren. Zo heeft de Kona N-Line speciale stoelbekleding (suède/kunstleer) met rode stiksels, zijskirts en aluminium pedalen, terwijl de Premium is uitgerust met onder meer verwarmbare stoelen voor en achter.