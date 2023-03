Goedkope elektrische Volkswagen onder de 20.000 euro gaat Dacia Spring te lijf

De aankondiging van de elektrische Volkswagen ID.2all was niet het enige EV-nieuws uit Wolfsburg. Volkswagen komt binnen 3 jaar met liefst 10 nieuwe elektrische auto's. Daar zit ook een budgetmodel tussen dat minder dan 20.000 euro gaat kosten. De Dacia Spring mag zijn borst natmaken.



Met een vanafprijs van 21.750 euro is de Dacia Spring op dit moment verreweg de goedkoopste elektrische auto. Helaas merk en voel je dat duidelijjk. Niet alleen aan de kleine accu (26,8 kWh) en de beperkte actieradius (220-230 km), maar ook aan de materialen en het geluid waarmee de deuren dichtvallen. En prestaties? Daar geeft de Dacia Spring wel vaag van gehoord, maar hoe ze precies werken, dat weet de 44 pk sterke Roemeen niet. Zijn topsnelheid bedraagt 125 km/h en de marathon van 0 tot 100 km/h neemt 19,1 seconden in beslag. Gelukkig gaat het sprintje van 0 naar 50 km/h wel vrij vlot (5,8 s). Kortom, de Dacia Spring is een typische stads-EV.



Moderne opvolger elektrische Volkswagen Up



Ook de elektrische Volkswagen e-Up was een typische stadsauto. Alleen had de e-Up een duidelijk grotere accu (36,8 kWh), voelde hij veel degelijker aan, presteerde hij beter (0-100 in 11,9 s, top 130 km/h) en had-ie een groter bereik (260 km). Maar goed, de elektrische Up was ook duidelijk duurder (25.430 euro) dan de Dacia Spring. Inmiddels zijn er bij Volkswagen achter de schermen grote stappen gezet. Het bedrijf zet vol in op elektrificatie en belooft tussen maart 2023 en 2026 maar liefst 10 nieuwe EV's.



Elektrische Volkswagen voor minder dan 20.000 euro



Aan de basis van het EV-gamma komt een compact model onder de onlangs aangekondigde ID.2all. Volkswagen belooft dat de prijs aan de goede kant van de 20.000 euro blijft. De ID2.all vinden we al veelbelovend, maar als Volkswagen met een nog betaalbaardere instap-EV komt, kon dat weleens de definitieve doorbraak voor de elektrische auto betekenen. Met een prijs van minder dan 20 mille komt zo'n kleine elektrische Volkswagen - hij zal wel ID.1 of ID.Up gaan heten - immers op hetzelfde prijsniveau als auto's in het A-segment met verbrandingsmotor. Zo kosten de goedkoopste Kia Picanto en Hyundai i10 (beide 67 pk) rond de 17.000 euro. De Toyota Aygo X (72 pk) heb je voor niet minder dan 18.595 euro.



Als de goedkoopste elektrische Volkswagen een actieradius van 250 tot 350 heeft en minimaal zo'n 70 pk levert, dichten wij hem grote kansen toe. Wat dat betreft lukt het de ID.1 en ID.2 straks misschien wel, waarin de ID.3 nog niet is geslaagd: de elektrische auto voor het volk te worden.