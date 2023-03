Alle auto's elektrisch in 2035? Het merendeel van de auto-industrie gelooft er niets van

Elke autoliefhebber heeft een mening over de switch naar elektrisch rijden. Lukt dat voor de huidige deadline van 2035? Veel mensen denken van niet. En de professionals denken ook van niet.

Vanaf 2035 mogen in Europa alleen nog maar volledig elektrische auto’s verkocht worden. (In Nederland is dat zelfs vanaf 2030.) Is dat haalbaar? ABB Robotics en Automotive Manufacturing Solutions, twee bekende namen uit de wereld van autoproductie, vroegen het aan bijna 600 experts werkzaam in de auto-industrie.

Waarom gaat de auto-industrie 2035 niet halen?

De conclusie is dat het merendeel (59 procent) van de auto-industrie denkt dat het te weinig tijd heeft. Met andere woorden: 2035 is de vroeg. En dan hebben we het maar niet over 2030. Waar loopt de autowereld tegenaan? De experts maken zich zorgen over de productie van de batterijen, het vele geld dat geïnvesteerd moet worden en het tekort aan ruwe materialen. En dan is er nog de angst dat er te weinig laadpalen zijn en dat het stroomnet niet berekend is op zoveel elektrische auto’s. Een kwart van de ondervraagden meldt ook dat elektrische auto’s simpelweg nog te duur zijn.

11 procent van de autowereld is positief

Het aantal auto-experts dat het positief inziet, is zwaar in de minderheid. Maar 11 procent van de ondervraagden vindt de switch naar EV’s tussen nu en 2030-2040 een realistisch vooruitzicht. Het onderzoek noemt jammer genoeg geen merknamen, maar bij de 11 procent zitten vast EV-diehards zoals Tesla en Polestar. Er is ook nog een groep van 28 procent groot, die denkt dat de deadline haalbaar is, maar dat er nog wel grote problemen verholpen moeten worden. In dat kamp zit deze redacteur ook.