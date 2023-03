In deze 6 smakelijke sleeën uit Frankrijk zit je er superrelaxed bij

Vandaag - vrijdag 17 maart 2023 - is het Wereldslaapdag. Deze dag is in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op de voordelen van een gezonde slaap. Dat moet je natuurlijk nooit achter het stuur van een auto doen, maar in de volgende 6 Franse grandes routières rijdt je in ieder geval zo relaxed mogelijk!

Grandes routières zijn grote, ruime auto's waarmee je in alle comfort over de Autoroute du Soleil rijdt, onderweg naar je pied-à-terre aan de azuurblauwe Middellandse Zee. Een slee zogezegd, een grote, mooie auto. Zoals de volgende smakelijke sleeën uit Frankrijk.

1 Citroën SM (1970)

Voor de SM zoekt Citroën de samenwerking met Maserati. Klinkt niet direct als een logische combi, maar Citroën was destijds eigenaar van het Italiaanse merk. Het resultaat mag er zijn: een prachtig ontwerp van de vermaarde Citroën-designer Robert Opron, voorzien van een heerlijke (maar niet probleemloze) V6-benzinemotor van Maserati.

Natuurlijk is de Citroën SM uitgerust met een hydropneumatisch veersysteem. En uiteraard heeft de auto ook het voor Citroëns zo typerende eenspaaks stuurwiel. Verder meedraaiende koplampen en een beangstigend directe besturing. De bekendste Nederlandse SM-eigenaar is Johan Cruijff. Na een teleurstellende 13.000 stuks eindigt in 1975 de productie.

2 Peugeot 604 (1975)

In 1975 maakt Peugeot een comeback in het luxesegment. De auto die het de Mercedessen en BMW's van die tijd lastig moet maken, is de 604. De hoekige grote sedan is getekend door de Italiaanse meesterontwerper Pininfarina. De achterwielaangedreven 604 is voorzien van alle denkbare luxe en comfort.

Kopers worden verleid met de PRV V6-benzinemotor (ontwikkeld met Renault en Volvo) en een turbodieseluitvoering (de eerste in Europa). De Peugeot 604 wordt onder meer vanwege zijn ongelukkige timing (kort na de oliecrisis van 1973) geen succes en de bouwkwaliteit is allesbehalve top. In 1985 is het adieu.

3 Renault Safrane (1992)

In 1992 presenteert Renault de Safrane, als opvolger van de Renault 25. De R25 was een succes en dus houdt Renault vast aan de hatchback-carrosserie. Bovendien wil het liever een origineel alternatief bieden voor de Duitse concurrentie met vier deuren dan een rechtstreekse concurrent. Dat is immers een strijd die het merk toch nooit gaat winnen.

De Renault Safrane is niet echt origineel vormgegeven, desondanks is de RXE Biturbo met drieliter V6 en vierwielaandrijving de spannendste grote Renault sinds tijden. Hij is nota bene onder handen genomen door de Duitse tuners Irmscher en Hartge. Topsnelheid: een destijds astronomische 250 km/h.

4 Citroën XM (1989)

De Citroën XM moet de fameuze CX doen vergeten. Hij begint goed, want hij schopt het net als zijn voorganger tot Europese Auto van het Jaar. De carrosserie komt van het Italiaanse Bertone. Opvallend zijn de lage, spitse neus met brede, smalle koplampen en de grote hoeveelheid glas (13 ruiten!) in combinatie met de smalle raamstijlen.

De XM van Citroën is uitgerust met een nieuw veersysteem dat gebaseerd is op de beroemde hydropneumatische vering. Een groot commercieel succes wordt de XM niet, ook niet nadat er een Break aan het aanbod is toegevoegd. Als neo-klassieker en youngtimer raakt de Citroën XM inmiddels steeds meer geliefd.

5 Peugeot 505 (1979)

Hoewel de in 1979 gepresenteerde Peugeot 505 een treetje lager op de modellenlader staat dan de Peugeot 604, biedt hij een overdaad aan luxe en comfort. Alleen oogt de nieuwkomer stukken moderner. De koets is van Pininfarina en Peugeot samen. Wanneer van het faceliftmodel een V6 volgt, is het plaatje compleet.

Een 170 pk sterke PRV-motor geeft de krachtigste 505 een topsnelheid van ruim 200 km/h en een heel relaxed rijkarakter. Ideaal om in alle rust grote afstanden over de snelweg af te leggen. De 505 Familiale is een extra ruime stationwagen met langere wielbasis en drie extra zitplaatsen achterin. Een achtzitter dus, geheel in traditie met de Familiale-versies van de 403, 404 en 504!

6 Renault Vel Satis (2001)

Van de Renault Safrane zijn de Duitse premiummerken nooit bang geworden. In 2001 gooit Renault het daarom over een andere boeg en onthult de Vel Satis. Weer een grote hatchback, maar nu met een opmerkelijk design. Vooral de hoge carrosserie, de kont en de achterruit vallen op, maar ook de neus met smalle koplampen kun je niet anoniem noemen.

Twee enorme fauteuils en een fraai dashboard zijn niet voldoende voor succes. Het design van de Vel Satis is voor veel mensen een stap te ver, bovendien kampt de auto met elektronicaproblemen. Renault heeft op elk verkocht exemplaar verlies geleden. Het comfort is daarentegen onovertroffen en de V6 van Nissan combineert veel kracht met een uitstekende betrouwbaarheid.