Vraag een willekeurig iemand wat de betrouwbaarste auto is en de kans is groot dat het antwoord 'Toyota' is. Maar is dit wel terecht? Zijn de auto's van Toyota echt zo betrouwbaar? We zochten het voor je uit!

Als iemand met de ballen verstand van auto's ons vraagt wat een betrouwbare auto is, zeggen we negen van de tien keer: Toyota. De tiende keer roepen we 'neem in ieder geval iets wat uit Japan komt'. Dat deze persoon vervolgens doodleuk met een Peugeot, Volkswagen of Renault komt aanzetten, kunnen we desondanks niet voorkomen.

Bron 1: ADAC prijst betrouwbaarheid Toyota Yaris

Neem nou de Toyota Yaris. Die compacte Toyota doet het uitstekend in de 'Pannenstatistik 2022' van de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB. In de categorie 'Kleinwagen' scoort een betrekkelijk jonge Toyota Yaris een 3,2. Als je met dit rapportcijfer thuiskomt, heb je direct huisarrest maar in dit geval is hoe lager het cijfer hoe beter. Dit geeft namelijk het aantal pechgevallen per 1000 voertuigen aan.

Ter vergelijk: een Renault Clio uit 2019 doet het een stuk minder door 8,8 pechgevallen te noteren. Voor de volledigheid: stilstaan als gevolg van een lekke band of een lege brandstoftank wordt niet meegerekend.

Wybertje

Hoe betrouwbaar de Toyota Yaris ook is, het kan volgens de ADAC nog betrouwbaarder. Ook als er een wybertje op de carrosserie staat. In dezelfde categorie scoort namelijk de Renault Captur een heel nette 1,7 pechgevallen per 1000 toegelaten auto's op de weg. Dat dit nog beter kan, laten de Suzuki Swift en de Suzuki Vitara zien met respectievelijk 1,4 en 1,3 pechgevallen (bouwjaar 2019).

Bron 2: Betrouwbaarste automerk van 2022

Nu we toch bij Suzuki zijn aanbeland: volgens de Consumentenbond is Suzuki het betrouwbaarste automerk van 2022. En Toyota dan? Toyota moet genoegen nemen met een nog altijd keurige vierde plaats. Behalve Suzuki gaan Mitsubishi en Subaru het merk voor. Overigens zijn dit allemaal Japanse automerken.

Het eerste Europese automerk staat op plek 5 en is BMW. In 2019 was het overigens Toyota dat door de Consumentenbond als betrouwbaarste automerk werd uitgeroepen.

Bron 3: Toyota, Lexus en BMW het betrouwbaarst

Consumer Reports kun je een beetje beschouwen als de Amerikaanse Consumentenbond maar dan veel groter. En ook deze consumentenorganisatie zegt dat je op een Toyota kunt bouwen. Consumer Reports noemt Toyota, Lexus (onderdeel van Toyota) en BMW de meest betrouwbare automerken. Hierbij baseert de consumentenorganisatie zich op informatie van zijn leden die betrekking hebben op meer dan 300.000 auto's.

Bron 4: RAV4 en Yaris scoren ver boven het gemiddelde

Ook de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV is te spreken over de betrouwbaarheid van de auto's van Toyota. In het TÜV Report over heel 2022 scoren zowel de Toyota Yaris als de Toyota RAV4 van twee en drie jaar oud ver boven het gemiddelde.



Conclusie

Zijn de auto's van Toyota dus echt zo betrouwbaar? Ja. Maar automerken als Suzuki, Mitsubishi en BMW kunnen er ook wat van. Het hangt er vanaf welk pechonderzoek je erbij pakt. Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat een Toyota betrouwbaarder is dan veel andere automerken.