5 redenen waarom je beter een jonge tweedehands auto kunt kopen dan een nieuwe.

Twijfel jij tussen een nieuwe en een jonge tweedehands auto? Op Marktplaats.nl kun je kiezen uit bijna 200.000 occasions, waarvan 84 procent bij professionele autobedrijven staat. Garantie is dus meestal geen probleem, en er zijn nog 5 redenen waarom een jong gebruikte auto een slimme keus is.

1. Veel lagere aanschafprijs tweedehands auto



Het klinkt als een open deur, en dat is het ook: een tweedehands auto is goedkoper dan een nieuwe. Maar vergis je niet: daarbij gaat het om serieuze bedragen, tot vele duizenden euro’s. Dat zagen we onlangs al toen we een vijftal demo-auto’s van maximaal een jaar oud bekeken. Die waren tot ruim 15.000 euro goedkoper dan een vergelijkbaar nieuw exemplaar. Naarmate de leeftijd toeneemt, worden de prijsverschillen alleen maar groter. En kies je voor een auto van maximaal drie tot vijf jaar oud, dan beschik je ook over de modernste snufjes op het gebied van veiligheid en comfort.

2. Veel minder afschrijving jonge occasion



Als je een auto koopt waarvan de vorige eigenaar de eerste – en grootste – hap van de afschrijving voor zijn rekening heeft genomen, hoef jij dat niet meer te doen. In de eerste drie tot vijf jaar van zijn leven vermindert een auto veel sneller in waarde dan in de jaren daarna. Dat scheelt je honderden euro’s per maand, al zie je dat pas wanneer je de auto na een aantal jaren weer inruilt.

3. Tweedehands auto heeft kortere levertijd dan nieuwe auto



Een enkele uitzondering daargelaten, moet je na het ondertekenen van het aankoopcontract, vaak nog maanden wachten voordat je in je nieuwe auto kunt stappen. Zeker als je een bijzondere combinatie van extra's wenst, en de auto nog gebouwd moet worden. Een (jonge) tweedehands auto kun je meestal binnen één tot twee weken mee naar huis nemen.

4. Bij gebruikte auto's meer keus uit leuke versies



Om allerlei redenen is het aanbod aan model- en motorvarianten bij nieuwe auto’s de laatste tijd ontzettend uitgedund. Een heleboel merken hebben de leukste en krachtigste versies inmiddels uit het leveringsprogramma genomen. Vaak omdat ze vanwege de hoge CO2-taks te duur zijn geworden. Maar op de occasionmarkt zijn nog volop van dit soort aantrekkelijke en sportieve auto’s te vinden.

5. Van een tweedehands auto zie je de kleur en de bekleding in het echt

Bij een nieuwe auto kies je de carrosserie- en interieurkleur tegenwoordig meestal niet meer uit een papieren folder. Tegenwoordig gebruik je daarvoor een online configurator. Maar hoe realistisch die schermafbeeldingen er ook uitzien, ze kunnen nooit op tegen de werkelijkheid. Je zult niet de eerste zijn die de gekozen lak in het echt vindt tegenvallen of die het zwarte interieur van je nieuwe aanwinst toch te somber vindt. Dat zal je bij een jonge occasion niet overkomen; die kun je voor aankoop immers uitgebreid proefzitten, bekijken en besnuffelen.