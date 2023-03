Nio ET5 SW – de elektrische stationwagon waar Tesla geen antwoord op heeft

Elektrische stationwagons zijn er nauwelijks. Heel slim dus van Nio om met de Nio ET5 SW te komen. Daar heeft de Tesla Model 3 niet van terug.

Bij onze review van de Nio EL7, eerder deze week, schreven we al over de enorme werklust bij Nio. Sinds het Chinese merk in het najaar van 2022 debuteerde, stapelde het nieuws zich in Nederland op. Naast drie gloednieuwe modellen, kwam Nio met vier batterijwisselsstations (aan twee nieuwe wordt gewerkt) en wordt eind maart in Rotterdam het eerste Nio House geopend.

Elektrische stationwagons zijn er bijna niet

Nu is er weer nieuws te melden. Het was al bekend dat de Nio ET5, een concurrent voor de Tesla Model 3, naar Nederland komt. Dat gebeurt in april 2023, maar nu zijn via Carnewschina ook al foto’s uitgelekt van een stationwagon-versie, al is het eerder een shooting brake. Nio heeft hem speciaal voor Europa ontwikkeld, al wordt de Nio ET5 SW ‘gewoon’ in China gebouwd.



MG5 Electric niet meer uniek

Hoewel Europa zweert bij stationwagons, is de keuze op elektrisch gebied bijzonder klein. Eigenlijk heb je alleen de MG5 Electric. Nio deelt nu een gevoelige tik uit aan Tesla. Van de Tesla Model 3 staat geen stationwagon in de planning.

Lidar en camera’s

De ET5 SW lijkt uiteraard op de gewone ET5. Hij heeft hetzelfde front, hetzelfde enorme aantal camera’s, en de opvallende lidar-sensor met camera’s op het dak. Aan de achterkant heeft ook de ET5 Stationwagon de grote led-strip over de gehele breedte van de auto. Van dat detail worden we inmiddels een beetje moe: werkelijk elk automerk doet mee aan deze mode. Recent nog de nieuwe Hyundai Kona (2023), bijvoorbeeld.



Piepkleine achterruitenwisser

Er is nog een heel merkwaardig onderdeel dat onze aandacht niet loslaat: een piepkleine achterruitenwisser. Waarom zo’n kabouter-wissertje? Als het regent, wordt maar een heel klein deel van de achterruit schoongeveegd.

De Nio ET5 SW is met zijn lengte van 4,79 meter even lang als de sedan. Handig is dat hij een aanhanger kan trekken van 1400 kilo. Wie Nio volgt, zal niet verbaasd zijn over de specs. De ET5 SW krijgt een batterijpakket van 75 kWh of 100 kWh. Nog in 2023 wordt ook een batterij van 150 kWh leverbaar. De twee elektromotoren zijn samen goed voor 490 pk.

Nio ET5 SW kopen of Nio subscription

Wie de elektrische stationwagon van Nio wel ziet zitten, kan vier dingen doen. Je koopt de auto met of zonder batterijpakket. In dat laatste geval huur je de batterij voor een vast bedrag per maand én mag je gebruikmaken van de wisselstations die overal in Europa worden neergezet. Kies je voor Nio subscription, dan betaal je een vast bedrag per maand. Het abonnement kun je maandelijks opzeggen, maar als je voor die optie kiest, betaal je meer dan voor een termijn van drie jaar.

Wanneer de Nio ET5 Stationwagon exact naar Nederland komt, is nog niet bekend.



Bron: Carnewschina