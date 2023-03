Meevaller in barre tijden: wordt de Volkswagen ID.3 Pro (facelift) 4000 euro goedkoper?

Over de Volkswagen ID.3 facelift is alles bekend, behalve de prijs. Maar kijk je naar de Duitse prijzen, dan hangt een flinke meevaller in de lucht.



Bij de facelift van de Volkswagen ID.3 werden veel kleine ergernissen aangepakt: hij heeft nu zachtere kunststoffen, een mooiere afwerking, een groot touchscreen en een luxe middenconsole met twee bekerhouders. Volkswagen belooft nu ook eindelijk soepele software-updates, waardoor laden makkelijker gaat.



Over één ding zwijgt Volkswagen nog: de prijs van de ID.3. Daarmee was bij het oude model iets raars aan de hand. De ID.3 was aanvankelijk leverbaar voor een concurrerende prijs. Zo kon je een Volkswagen ID.3 Pure (45 kWh) kopen voor 33.990 euro.

Volkswagen ID.4 is goedkoper dan ID.3

Maar Volkswagen schrapte vorig jaar alle goedkope versies. Kijk je nu in de prijslijst, dan kunnen we ons voorstellen dat je met je ogen rolt of denkt dat je per ongeluk op de website van Audi bent beland. Een Volkswagen ID.3 Pro (77 kWh) kost liefst 45.990 euro! En dat is nog maar de instapper. Wil je de rijk uitgeruste ID.3 Style, met onder meer een adaptief onderstel, een head-up display en een panoramamadak, dan ben je 51.590 euro kwijt!



Vergelijk dat eens met de prijs van een Renault Megane E-Tech electric (prijs: 38.370 euro) of MG4 Electric (prijs: 32.285 euro)! Zelfs een grotere Volkswagen ID.4 is goedkoper dan een ID.3.

Volkswagen ID.3 (2023) 4000 euro goedkoper

Maar Volkswagen belooft beterschap. De goedkopere Pure-versies komen zeer waarschijnlijk terug. En in Duitsland heeft het merk aangekondigd dat ook van de dure Pro-uitvoering met 77 kWh-batterijpakket de prijs flink omlaag gaat. In Duitsland kostte het model voor de facelift 43.995 euro. Maar na de ID.3 facelift betaal je nog maar 39.995 euro. Dat is dus 4000 euro minder! Terwijl je een mooier afgewerkte en rijker uitgeruste auto krijgt. Nu maar hopen dat we ook in Nederland van deze meevaller profiteren.



In juni 2023 staat de Volkswagen ID.3 (facelift) bij de dealer.