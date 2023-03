Veel Nederlanders zitten te wachten op een tweedehands elektrische auto

Volgens een onderzoek dat vergelijkingssite Pricewise liet uitvoeren, wil 39 procent van de Nederlanders binnen afzienbare tijd elektrisch gaan rijden. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een tweedehands EV. Daar staat 28 procent tegenover die een elektrische auto helemaal niet ziet zitten.

Van de 39 procent die overweegt binnen vijf jaar elektrisch te gaan rijden, wil 18 procent dat binnen één jaar gaan doen, 38 procent binnen drie jaar en 44 procent binnen vijf jaar. Voor velen is een tweedehands elektrische auto de eerste optie bij de overstap op een EV.



Hoge kosten elektrische auto's



Dat 41 procent, oftewel vier op de tien ondervraagden (nog) geen elektrische auto blieft, komt voor een deel door de kosten. Dat begint met de aanschaf van de auto zelf. Ook een compacte nieuwe EV kost al snel meer dan 30.000 euro. En terwijl het laden van een elektrische auto een tijdlang veel goedkoper was dan het tanken van een model op benzine of diesel, is dat verschil tegenwoordig gemiddeld nihil. Ook variëren de laadtarieven sterk per gemeente en het type laadpaal.



Hans de Kok, directeur van Pricewise, voegt daaraan toe: “Het verzekeren van de elektrische auto is ook duurder dan een reguliere auto die rijdt op benzine of diesel. Zo zijn de onderdelen van een elektrisch voertuig duurder om te vervangen of te herstellen.”

Verder noemt Pricewise dat 28 procent van de Nederlanders aangeeft nooit elektrisch te willen rijden. Blijkbaar zijn de kosten niet allesbepalend. Als we de cijfers juist interpreteren, valt een deel van de totaalweigeraars binnen de groep van de eerdergenoemde 41 procent.



Te weinig tweedehands elektrische auto's



Ruim de helft van de Nederlanders die overwegen binnen 10 jaar elektrisch te gaan rijden (51 procent) zou voor een tweedehands EV gaan. Simpelweg omdat een nieuwe te duur is, ondanks de aanschafsubsidie van 2950 euro. Volgens Pricewise-directeur De Kok is het aanbod van gebruikte elektrische auto’s echter nog te gering. Als we even op Marktplaats.nl kijken, kunnen we niet anders dan dit onderschrijven. Van de ruim 193.000 auto's die daar te koop worden aangeboden, zijn er maar zo'n 7800 elektrisch. Dat is slechts 4 procent.