Polestar vindt zichzelf te goed voor prijzenslag met Tesla – hoelang houden ze dat vol?

Polestar-topman Thomas Ingenlath zei tegenover het Amerikaanse persbureau Reuters dat Polestar een premium sportautomerk wil zijn. Daarom gaat het Chinees-Zweedse autobouwer niet mee in de door Tesla ontketende prijzenoorlog.

Half januari verbaasde Tesla vriend en vijand over de hele wereld met forse prijsverlagingen. In Nederland werd de Tesla Model 3 tot wel 7000 euro goedkoper en de Tesla Model Y daalde 3000 euro in prijs. Desgevraagd gaf Polestar via CEO Ingenlath te kennen dat het Tesla’s voorbeeld zeker niet gaat volgen. Polestar heeft namelijk geen volumemerk-ambities. wat het wel wil zijn, is premium.



Hoeveel auto's produceren Tesla en Polestar?

Nu is het voor een merk als Tesla wellicht ook iets gemakkelijker om de prijsverlagingen in te voeren. Die zullen de al hoge verkoopcijfers immers nog verder opvoeren. Zo blijft de omzet ruimschoots op peil. Dit jaar hoopt de Amerikaanse fabrikant niet minder dan 1,9 miljoen auto’s te produceren. Daarbij steekt de Polestar-prognose van 80.000 stuks schril af. Als we naar de verkoopcijfers van afgelopen jaar kijken, dan zien we dat Tesla ook in Nederland duidelijk groter is dan Polestar. Al zijn de verschillen minder groot dan op wereldniveau. Tesla liet in 2022 meer dan 4800 nieuwe auto’s op een Nederlands kenteken zetten. Polestar haalde met nog geen 2200 registraties niet eens de helft van dat aantal. Dit jaar zijn de verhoudingen nog veel schever: tot dusver gingen ruim 1300 Nederlanders voor een nieuwe Tesla, en maar 130 gingen met een kersverse Polestar naar huis.

Ook voor een premiummerk is Polestar klein



Overigens is een mondiale productie van 80.000 auto’s ook voor een premiummerk aan de bescheiden kant. Zo rolden er in 2022 ongeveer 2,4 miljoen BMW’s en Mini’s van de band, waarvan ongeveer 10 procent (240.000 auto’s) volledig elektrisch was. Porsche is een stuk kleiner, maar komt nog altijd tot ongeveer 300.000 auto’s per jaar.

Nu is het modellenaanbod van Polestar natuurlijk ook wel een stuk kleiner dan dat van Tesla en BMW-Mini. De plug-in hybride Polestar 1 is verdwenen, zodat de Polestar 2 het enige model is. Alter dit jaar krijgt de 2 gezelschap van de Polestar 3, maar met een vanafprijs die richting 90.000 euro gaat, wordt dat natuurlijk ook geen bestseller. Voor 2024 staat de Polestar 5 op de rol, een concurrent van de Porsche Taycan en de Audi e-tron GT.

Gaat Polestar het volhouden?

De vraag is of Polestar al voldoende naam heeft gemaakt om op termijn te overleven tussen de oude Duitse premiummerken. De elektrische Polestar 2 had even het voordeel van een beperkt aantal concurrenten, maar dat is nu al heel anders. Hoe zien de bedrijfsresultaten eruit? In 2021 maakte het ondanks een slecht laatste kwartaal een winst van ongeveer 113 miljoen euro Ook in de laatste drie maanden van 2022 was Polestar verliesgevend. Toch wordt over heel 2022 een winst van zo’n 113 miljoen euro verwacht. Zonder prijsverlagingen dus …