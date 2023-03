Veelbelovende elektrische Toyota gaat in productie

De komst van de Toyota bZ3, het nieuwste elektrische wapenfeit van de Japanners, valt mooi samen met de belofte van de nieuwe Toyota-CEO om meer elektrische voertuigen te produceren. De Toyota bZ3 gaat in productie in China en heeft geen haast om het land te verlaten ...



De Toyota bZ3 is een elektrische sedan die qua formaat vergelijkbaar is met de Toyota Camry. Om de nieuwe EV te kunnen bestellen moeten de Chinese kopers ongeveer 190.000 Chinese renminbi betalen, omgerekend ruim 25.000 euro. Om de bZ3 te reserveren, moeten ze 2000 renminbi (271 euro) aanbetalen.

Toyota bZ3 (2023) actieradius en accupakket

Het e-TNGA platform dat Toyota gebruikt voor de Toyota bZ4X, wordt ook benut door de bZ3. Volgens de CLTC-meetmethode - die standaard is in China - heeft de bZ3 een actieradius van 600 kilometer. Dit getal moet je echter met een grote korrel zout nemen, aangezien deze meetmethode de actieradius standaard veel te rooskleurig inschat. Een range tussen 320 en 400 kilometer is realistischer.

Een opvallende feature in het interieur is het enorme verticale touchscreen. Wil Toyota soms Tesla Model 3-rijders verleiden? De bZ3 biedt plek voor 5 inzittenden. Hij heeft voorwielaandrijving en een LFP-batterij van BYD. Het accupakket is niet enorm groot: 50 tot 65 kWh. De elektrische sedan wordt door de Chinese joint venture FAW Toyota geproduceerd.



Toyota bZ3 blijft in China

Toyota stelt alle EV-enthousiastelingen in de rest van de wereld teleur; de bZ3 is exclusief beschikbaar voor de Chinezen. De Verenigde Staten en Europa vissen dus achter het net. De ambities van Toyota om zich op EV’s te richten lijkt voornamelijk gericht op de Chinese markt. Zoals Herman Kuiphof zou zeggen: zijn we er toch weer ingetuind …