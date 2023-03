Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 9 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Duitsland toch 'nein' leek te zeggen tegen een volledige elektrisch 2035 en waarin de Nederlandse automobilist nog verder afgeremd dreigde te worden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top - Autoverkopen vertonen stijgende lijn

Voorlopig gaat het aardig met de autoverkopen in Nederland: er werden in februari van dit jaar 23,8 procent meer auto's op kenteken gezet dan in dezelfde maand in 2022. Daarbij vallen een paar merken op. Vooral Kia, Hyundai, Volkswagen en Lynk & Co doen van zich spreken.

+ Top - Vernieuwde Volkswagen ID.3 (2023): meeste ergernissen voorbij

Over de Volkswagen ID.3 viel veel te klagen: goedkoop plastic interieur, hoge prijzen, dramatisch verlopen software-updates. Bij de ID.3-facelift van 2023 moet dat allemaal tot het verleden behoren. Maar één jammer-datje bleef ...

+ Top - Duitsland gooit deur voor verbrandingsmotor nog niet helemaal dicht in 2035

Vanaf 2035 mogen er in Europa enkel nog maar volledig elektrische auto’s verkocht worden. Of toch niet? Autominnend Duitsland lijkt een bom onder het plan te leggen.

- Flop - Bentley stopt met iconische twaalfcilinder

Goed nieuws: tot 2030 komt Bentley met vijf nieuwe elektrische auto’s. Slecht nieuws: dat betekent dat het doek valt voor de beroemde W12. Welke Bentley-benzinemotoren kunnen we voorlopig nog wel benzine voeren?

- Flop - Polestar 5 lijkt cruciaal onderdeel te missen

De Polestar 5, die in 2024 komt, krijgt steeds meer zijn definitieve gedaante. Maar zou de productieversie van de Polestar 5 echt geen achterruit krijgen!?



- Flop - Bomen langs de provinciale weg? Dan mag je straks zelfs geen 80 km/h meer!

Als het aan de overheid ligt, mag je straks geen 80 km/h, maar nog slechts 60 km/h op provinciale wegen als er bomen langs staan. Dit is ook het advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Alles voor de veiligheid ... Maar er is ook kritiek op het voorstel.