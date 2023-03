In guldens zijn nieuwe auto’s helemaal peperduur

In deze column gebruiken we guldens en 10 jaar oude prijslijsten om aan te tonen dat nieuwe auto’s inderdaad zo duur zijn als jij al dacht.

“Wat is dat wel niet in guldens?” Soms als we een doodnormale auto op de redactie hebben, zoals een Volkswagen Polo van 27.000 euro, slaat collega Gert gefrustreerd aan het hoofdrekenen. In mijn hoofd doe ik mee: guldens, hoe zat dat ook alweer? Ding flof bips? Nee, dat is het ezelsbruggetje voor de twaalf oorspronkelijke Euro-landen. Tv-tas? De Waddeneilanden! 3,14? Pi. Omrekenen van gulden naar euro doe je met factor 2,20371. “Dat is een Polo van bijna 60.000 gulden?!”, concludeert Gert boos. Hij rondt af met een tirade over hoe vroeger alles beter was en dan gaan we weer aan het werk.

Vroeger was alles goedkoper

Of vroeger alles beter was, daar kun je over bakkeleien. Zo heb ik griezelverhalen gehoord over de schooltandarts … Vroeger was sowieso alles goed­koper. Mijn oma liet onlangs haar teruggevonden huishoudboekje uit 1951 zien, met de bedragen die ze betaalde aan de groenteboer, de visboer, de ­melkboer, de bakker, de drogist en de kruidenier. Allemaal keurig met potlood op lijntjespapier uitgeschreven. Zestig cent voor vis, boodschappen ter waarde van 2,06 gulden bij de kruidenier. De melkboer had aan haar een goede klant, want ze gaf er 3,71 gulden uit. Ha, wat een schattige bedragen.

Autoprijzen van 10 jaar geleden

Bladeren door onze prijslijst van nieuwe auto’s uit 2013 voelt vergelijkbaar. Tien jaar geleden had je voor prijs van de eerdergenoemde Polo een Golf met vier cilinders en 140 pk. Aan een Peugeot 208, tegenwoordig de bestverkochte auto van Nederland, hing toen een prijskaartje van ongeveer 16 mille. Dat is nu de absolute ondergrens voor een nieuwe auto: de Mitsubishi Spacestar van 16.490 euro is de goedkoopste nieuwe auto van ons land. Toen was-ie 8790 euro.

“De Polo van nu is net zo duur als de Golf van toen.”

Allemaal een autosegment opschuiven

Wanneer ik de bedragen van toen en nu vergelijk, is mijn simpele conclusie dat autoprijzen in tien jaar tijd een segment zijn opgeschoven. Met het budget waarmee je toen een B-segmenter kocht, koop je nu een kleine stadsauto. En de Polo van nu is net zo duur als de Golf van toen. Het gebeurt ook bij grotere modellen: een nieuwe BMW 3-serie kost 51.186 euro, terwijl je daarvoor in 2013 in een 520i reed … “51.186 euro, wat is dat wel niet in guldens?”