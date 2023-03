Als het aan de overheid ligt, mag je nog maar 60 km/h in plaats van 80 km/h op provinciale wegen zodra er bomen langs de weg staan. Dit is ook het advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

De bomen zelf zijn niet zozeer het probleem, als wel de afstand waarop ze langs de weg staan. "Als de bomen op een afstand van 60 centimeter van de rijbaan staan, zijn er geen uitwijkmogelijkheden als een tegenligger op de verkeerde weghelft komt. Levensgevaarlijk. Beter als op dat soort wegen de snelheid omlaag gaat naar 60 km/h", zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland in een bericht op de site van de verkeersveiligheidsorganisatie.



Doel: de helft minder dodelijke slachtoffers

Samen met de Nederlandse overheid kiest VVN voor een zogeheten risico-gestuurde aanpak op provinciale wegen. Wanneer provinciale wegen niet optimaal veilig zijn ingericht (zoals in het geval van de bomen), wordt geadviseerd de snelheid omlaag te brengen van 80 km/h naar 60 km/h. Hiermee hoopt de overheid het aantal dodelijke verkeersslachtoffers dat jaarlijks op dit soort wegen te betreuren valt per 2030 met de helft te verminderen. In 2022 waren dat 578 dodelijke slachtoffers.

Opvallend veel

Volgens cijfers van de politie blijkt dat maar liefst 41 procent van alle dodelijke verkeersslechtoffers op wegen plaatsvindt waar je 60 km/h dan wel 80 km/h mag. Opvallend veel, zeker als je bedenkt dat deze wegen slechts 6 procent van alle wegen in Nederland uitmaakt, benadrukt VVN. Vaak wordt met een te hoge snelheid gereden, maar ook het feit dat sommige wegen niet veilig genoeg ingericht zijn, telt mee.

BOA's inzetten voor betere handhaving

VVN pleit ook voor meer handhaving langs provinciale wegen. "Trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor buitensporige overtreders kunnen zorgen voor een effectievere handhaving, maar lijken nu vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet. Ook BOA's zouden ingezet kunnen worden om een grotere pakkans te creëren", zegt de verkeersveiligheidsorganisatie in een interview met AD.



Ongeloofwaardig

Er is ook kritiek op het advies van VVN. Het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) waarschuwt in hetzelfde artikel op AD.nl dat automobilisten de lagere snelheid op provinciale wegen mogelijk ongeloofwaardig vinden en op zoek gaan naar andere routes waar meer autoverkeer juist onwenselijk is, bijvoorbeeld door dorpen. Terwijl provinciale wegen juist zijn bedoelt om verkeersstromen af te wikkelen.