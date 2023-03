Duitsland zegt Nein tegen elektrische auto: auto met verbrandingsmotor moet blijven bestaan

Vanaf 2035 mogen er in Europa enkel nog maar volledig elektrische auto’s verkocht worden. Of toch niet? Autominnend Duitsland lijkt een bom onder het plan te leggen.

Onze oosterburen hebben aan de Europese Unie gevraagd om regels in te voeren die het mogelijk maken om de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren na 2035 tóch mogelijk te maken, zo meldt Reuters. Deze auto’s zouden dan rijden op synthetische brandstoffen, die worden gezien als CO2-neutraal.

E-fuel voor vrachtwagens

Het gaat om brandstoffen die worden geproduceerd met behulp van groene stroom, ook wel ‘e-fuel’ genoemd. E-fuels worden evengoed verbrand in de verbrandingsmotor, maar de CO2-uitstoot die daarbij hoort is al weggestreept bij de milieuvriendelijke productie van de brandstof. Dus onder de streep is het CO2-neutraal.

Michael Theurer - Duits staatssecretaris van transport - gaf bij een EU-bijeenkomst in Stockholm aan dat Duitsland nog steeds overtuigd is dat elektrisch rijden de toekomst is, maar dat ook andere CO2-vrije manieren van rijden ondersteund moeten worden. Dit zou vooral nodig zijn in zware voertuigen waaronder vrachtwagens.

Toch geen formaliteit

Eerder dit jaar stemde Europese bestuurders in Brussel voor het plan om de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 uit te bannen. Alle nieuwe auto’s zouden onder het wetsvoorstel volledig emissievrij moeten zijn. De wet is in het leven geroepen om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen en daarmee klimaatverandering tegen te gaan.



De 27 lidstaten van de EU gingen in oktober van vorig jaar al akkoord met het plan, maar moeten nog een definitieve goedkeuring geven voor het wetsvoorstel daadwerkelijk in kan gaan. Tot voor kort leek dit een formaliteit, maar enkele lidstaten waaronder Duitsland lijken de keutel in ieder geval gedeeltelijk in te trekken.