Hoe de LFP-batterij het grootste probleem van de EV-markt kan wegnemen

Nieuwe ontwikkelingen blijven zich in rap tempo opvolgen in het EV-landschap. De relatief hoge prijs, een van de grootste uitdagingen van elektrische auto’s, blijft tot dusver echter onopgelost. Kan de LFP-batterij hier verandering in brengen?

Dat de elektrische auto van vandaag mijlenver verwijderd is van de eerste EV’s die ruim tien jaar geleden voorzichtig de markt betraden, is een gegeven. Vergelijk maar eens het accupakket en de actieradius van een Nissan Leaf uit 2011 met een nieuwe Peugeot e-208. De relatieve meerprijs die elektrische auto’s hebben ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor is echter een aspect dat niet is verbeterd door de jaren heen.

Vervanger lithium-ionbatterij gezocht

Dat elektrische auto’s relatief duur zijn is grotendeels te wijten aan de accupakketten. Deze zijn door de kostbare grondstoffen die in de accu’s verwerkt zijn erg prijzig. Dat is een van de redenen dat autoproducenten al een tijd op zoek zijn naar een vervanger voor de gangbare lithium-ionbatterij. De veelbelovende solid-state batterij is een alternatief, maar zal waarschijnlijk wederom door de benodigde grondstoffen niet goedkoop kunnen worden geproduceerd.

‘Oude’ LFP-batterij als oplossing?

Een andere optie is de LFP-batterij. Deze accu’s bestaan al sinds 1996 en zijn veelbelovend voor de automarkt. Dit heeft te maken met de samenstelling van de batterij. Zonder er een verwarrend en ingewikkeld scheikundig verhaal van te maken; dit type accu bevat geen kobalt of nikkel. Dit scheelt enorm in de productiekosten van LFP-accu’s, en is tevens beter voor het milieu.

Daarnaast kunnen LFP-batterijen beter tegen microladingen dan lithium-ionbatterijen. Dit zorgt voor een langere levensduur. Als klap op de vuurpijl zijn ze ook nog eens minder brandgevoelig en kunnen ze veel vermogen leveren. Tesla ziet wel brood in de LFP-batterijen, en levert de Tesla Model 3 (Standard Plus) in China bijvoorbeeld al met een LFP-accupakket.

Van de regen in de drup

Hallelujah, de oplossing van alle accuproblemen in elektrische auto’s is gevonden! Of toch niet? Behalve de grote voordelen die de batterij opleveren, zijn er ook enkele nadelen. LFP-accu’s hebben namelijk een kleinere energieopslag dan lithium-ionbatterijen. Dit zorgt ervoor dat de accu’s sneller leeg zijn en je dus vaker moet grijpen naar de lader.

Tevens zijn de schattingen van de actieradius van LFP-accu’s minder nauwkeurig dan bij lithium-ionbatterijen. Dit komt omdat de berekening van de ontlading van LFP-accu’s complexer is. Het is dus maar de vraag of LFP-accu’s de EV-markt gaan overnemen. Het lost een belangrijk probleem op, maar levert ook weer een nieuwe complicatie op…