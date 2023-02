Viaplay aanbieding: heel 2023 Formule 1 kijken met 34 procent korting

In Bahrein barst het Formule 1-seizoen los. Formule 1 kijken met Viaplay kost normaal 16 euro per maand, maar met onze tijdelijke Viaplay aanbieding bekijk je alle races van 2023 met 34 procent korting.

Viaplay aanbieding

Om alle Formule 1-races te kijken ga je naar Viaplay. De eerste race start zondag 5 maart om 16.00 uur in Bahrein. Zorg dat je geen minuut mist en bereid jezelf goed voor door Viaplay nu (opnieuw) aan te schaffen. Gebruik onderstaande link van Viaplay om de grootste korting te krijgen:

Viaplay aanbieding: abonnement met 34 procent korting. Hiermee betaal je 10,49 euro per maand in plaats van 15,99 euro. Met dit abonnement kijk je onbeperkt naar Formule 1, Premier League voetbal, films en series. En niet te vergeten darts.

Je krijgt deze korting als je kiest voor het Viaplay-jaarabonnement. Dan hebben we het over twaalf maanden kijkplezier. Als je tevreden bent en dus niet opzegt, wordt je abonnement omgezet in een maandabonnement voor de normale prijs.

Viaplay abonnement: per maand of per jaar?

Eerst de kat uit de boom kijken en nergens aan vast zitten? Dan kies je voor een maandabonnement van 15,99 euro. Hiermee kun je elke maand opzeggen, maar je betaalt meer dan nodig. Want een Viaplay-abonnement met 34% korting kost dus maar 10,49 euro per maand. Omgerekend is dat 125,88 euro per jaar, terwijl een heel F1-seizoen van 9 maanden à 15,99 euro neerkomt op 143,91 euro. Een jaarabonnement is dus goedkoper.

Formule 1 kijken met Viaplay werkt op je telefoon, computer, de meeste smart-tv’s en streaming apparaten zoals Chromecast en Apple TV.