Wat kost een laadpaal voor thuis? Profiteer tijdelijk van een exclusieve korting

In dit bericht lees je welke 4 bedragen bepalend zijn voor de prijs van een laadpaal thuis. En je profiteert van een exclusieve kortingscode ter waarde van 50 euro op een complete wallbox met accessoires bij Smart Home-webshop tink.

Het allerfijnst van thuis een laadpaal hebben, is de zekerheid dat je altijd met een volle batterij op pad gaat. Als je slim bent, koop je een laadpaal met een vast laadsnoer eraan. Dan hoef je dus niet elke keer de losse kabel uit de kofferbak te pakken. En thuis opladen is vaak goedkoper dan laden bij een openbare laadpaal, maar daarover later meer.

Het grootste struikelblok van je eigen laadpaal is misschien wel de onduidelijkheid over de prijs. Die is namelijk afhankelijk van meerdere factoren. Wij zetten ze alle vier op een rij en sluiten af met een kortingscode:

1. De prijs van de laadpaal zelf

Vanzelfsprekend kost de laadpaal zelf geld. De mooiste oplossing is een wallbox aan de muur, met een lekker lang snoer eraan zodat het niet uitmaakt waar de laadpoort op de auto zit. En je wilt ook een stevige kabelhouder waaraan je het snoer netjes kunt ophangen.

Neem een laadpaal met een hoog laadvermogen van 22 kW en elke elektrische auto die je inplugt, laadt op zijn eigen maximale laadsnelheid. Ongeacht of je in een MG4 Electric Standard met een boordlader van 6,6 kW rijdt, een Hyundai Ioniq 5 met 11 kW of een Mercedes EQS SUV die de elektriciteit met 22 kW naar binnen schrokt. Zoals het Wallbox Pulsar Plus Laadstation dat we hieronder tippen.

2. Het kastje voor load balancing

Dit is een kostenpost van ongeveer 200 euro die veel mensen over het hoofd zien. We hebben het over een slimme energiemeter voor in de meterkast die voor load balancing zorgt. Deze veelgehoorde term wil zeggen dat hij de stroomtoevoer continu regelt. En dat is nodig ook, want een elektrische auto opladen kost enorm veel energie. Een simpel voorbeeld: je EV opladen gaat met 6,6 tot 22 kW, terwijl een magnetron maar 1,5 kW vraagt. Je waterkoker – een stroomvreter bij uitstek – piekt bij 2,5 kW voor enkele minuten. Dus je wilt voorkomen dat het opladen van je EV je hele huis overbelast.

3. De installatiekosten

Hoeveel de installatie van een laadpaal kost, varieert per huis. Er moet sowieso een elektricien aan te pas komen om je meterkast op orde te brengen, maar de wallbox zelf moet ook geplaatst worden. Wil je hem ophangen aan de buitenmuur, of komt-ie aan de andere kant van de oprit te staan? In het laatste geval betaal je ook voor graafwerkzaamheden en voor een stevige paal om de wallbox aan te bevestigen. Als je dit zelf kunt of handige vrienden hebt, dan hoef je alleen de elektricien te betalen.

4. De stroomprijs

Toen stroom nog goedkoop was, was thuis opladen dat ook. Tegenwoordig moet je slim rekenen. Dankzij het huidige prijsplafond is de eerste 2900 kWh nog steeds betaalbaar. Stel dat je gezin 2000 kWh verbruikt, dan kun je 900 kWh aan goedkope stroom in je auto stoppen. Daarmee rijd je bijna 5000 kilometer. Waar haal je nog meer goedkope stroom vandaan? Leg zonnepanelen op je dak! Die berekening bewaren we voor een andere keer …

“Met de exclusieve kortingscode autoreview50 krijg je 50 euro extra korting.”

Exclusieve kortingscode

Profiteer van onze actie: met de exclusieve kortingscode autoreview50 krijg je 50 euro extra korting op de Wallbox Pulsar Plus Laadstation 3-fase 22kW + Kabel 5m + Kabelhouder + Power Boost. Hierdoor betaal je in plaats van 1089,00 euro slechts 899,95 euro. Deze set is op dit moment nergens anders goedkoper te verkrijgen.

Bekijk de exclusieve Wallbox-aanbieding

Goed nieuws: deze set bevat dus ook de Power Boost – de slimme energiemeter ter waarde van 200 euro die de stroomtoevoer regelt. Dus 2 van de 4 kostenposten zijn geregeld. Je kunt ook de installatie via tink laten lopen, maar die kosten zijn niet inbegrepen.

Smart Home Dagen bij tink

Deze actie is in samenwerking met tink, één van de grootste webshops gespecialiseerd in smart home-producten. Denk aan producten om je verwarming slim te maken, slimme verlichting etc. Ze verkopen ook laadstations en geven gratis persoonlijk advies.

De timing van onze kortingsactie is perfect, want het zijn momenteel de Smart Home Dagen bij tink. Tot en met 28 februari profiteer je van tot wel 50 procent korting op smart home-producten van merken zoals Google Nest, Bosch, iMou, Ring, Netatmo en tado. Handig als je je verwarming slim wilt maken, of je gaat starten met slimme verlichting of beveiliging van je huis.

Bekijk alle Smart Home-aanbiedingen

Beveiligingscamera aanbieding

Autoliefhebbers lezen ‘beveiliging van je huis’ als ‘beveiliging van je auto’. De Imou Cruiser 4MP is een set van twee buitencamera’s waarmee je je auto van alle kanten in de gaten houdt. En goed ook, want ze filmen ook in het donker in kleur, detecteren personen en bevatten schijnwerpers en een sirene. Je kunt ze zelfs roteren, voor een dekking van 360 graden. Van de prijs lig je ook niet wakker: van 219,98 voor 145,95 euro. Dus elke camera kost je nauwelijks meer dan één tank benzine.

Bekijk de beveiligingscamera aanbieding

Slimme thermostaat aanbieding

De werkdag zit erop en je stapt in je auto om naar huis te rijden. Verwarm je huis alvast voor met de tado° Slimme Thermostaat starterkit V3+ incl. Bridge + 4-pack Radiatorknoppen. Laten we deze set eens rustig ontleden: je ontvangt een slimme thermostaat die je met je telefoon kunt bedienen en genoeg radiatorknoppen om vier radiatoren in je huis slim je maken en op afstand aan te sturen. Door slimmer te verwarmen, bespaar je zowel energie als geld. De korting bedraagt 23 procent: van 569,98 voor 439,95 euro. Kreeg je op nieuwe auto’s maar 23 procent korting …

Bekijk de slimme thermostaat aanbieding